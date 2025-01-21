Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması ikinci maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması ikinci maçlarının programını duyurdu. Bu turda müsabakalar 4, 5 ve 6 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Kupası'nda program şöyle:
4 Ocak Salı
13.00 Kocaelispor - Sivasspor
15.30 Başakşehir - Çorum FK
18.00 Konyaspor - Eyüpspor
20.30 Beşiktaş - Kırklarelispor
5 Ocak Çarşamba
13.00 İskenderunspor - Trabzonspor
15.30 Bodrum FK - Antalyaspor
18.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK
6 Ocak Perşembe
13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa
16.00 Boluspor - Galatasaray
18.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük
20.45 Göztepe - Gaziantep FK - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası 2. Maç Programı Açıklandı - Son Dakika
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