Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakalarının programı açıklandı. Bu turda maçlar 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu mücadelelerinin programını duyurdu.
Türkiye Kupası'nda maç programı şöyle:
17 Aralık Salı
13.00 Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor
15.30 Konyaspor- Karacabey Belediyespor
18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK
20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler
18 Aralık Çarşamba
13.00 Ankara Keçiörengücü-Sivasspor
13.00 Muşspor-Antalyaspor
13.00 GMG Kastamonuspor- Bodrum FK
13.00 Boluspor- 1461 Trabzon FK
13.00 Esenler Erokspor-İstanbulspor
13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor
15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor
15.30 Ümraniyespor-Fatih Karagümrük
18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü
20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor
19 Aralık Perşembe
13.00 İskenderunspor-Hatayspor
14.30 Kırklarelispor-Adana Demirspor
17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa
17.00 24Erzincanspor-Çorum FK
20.00 Bucaspor 1928-Göztepe - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Programı Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?