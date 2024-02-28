Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük yarın saat 20.45'te Rams Park'ta karşılaşacak. Mücadeleden galip ayrılan taraf, yarı finalde Trabzonspor - Başakşehir eşleşmesini geçen ekiple oynayacak. Tek maç usulüne göre oynanacak karşılaşmada 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalara geçilecek. Uzatmalarda da skor üstünlüğü sağlanmaması durumunda turu geçecek takımı penaltı atışları belirleyecek.
Kupada ilk randevu
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, oynayacakları maçla birlikte Türkiye Kupası'nda ilk kez rakip olacak. İki takım daha önce Süper Lig'de 19 kez karşı karşıya gelirken, bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 12 kez, kırmızı-siyahlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi.
Ligin ilk yarısında Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı.
Galatasaray'ın kupa yolu
Galatasaray, Türkiye Kupası'na bu sezon 5. turdan başladı. Sarı-kırmızılılar, bu turda 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek tur atladı. Aslan son 16 turunda da bir başka 1. Lig takımı Bandırmaspor'u da 4-2 ile geçerek çeyrek finale kaldı.
Karagümrük 4. turdan başladı
Fatih Karagümrük ise kupaya 4. turdan dahil oldu. Kırmızı-siyahlılar, 4. turda 2. Lig temsilcisi Belediye Derincespor'u 3-1, 5. turda da yine 2. Lig takımı Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti. Karagümrük, son 16 turunda da Samsunspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Arda Kardeşler düdük çalacak
Galatasaray - Fatih Karagümrük karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın 4. hakemi de Oğuzhan Çakır olacak. - İSTANBUL
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