Ziraat Türkiye Kupası final tarihi ve yeri belli oldu! İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleşecek final maçı 11 Haziran saat 20.45'te oynanacak - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası final tarihi ve yeri belli oldu! İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleşecek final maçı 11 Haziran saat 20.45'te oynanacak

25.05.2023 17:47

2022-23 sezonu Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakası, 11 Haziran 2023 Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

TFF, Türkiye Kupası finalinin 11 Haziran Pazar günü saat 20:45'te İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

İLK FİNALİST FENERBAHÇE

0-0'ın rövanşında Sivasspor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda final biletini alan ilk takım oldu.

Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası final maçı 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak

RAKİP BEKLENİYOR

Yarı finaldeki Ankaragücü- Başakşehir eşleşmesinden galip gelen taraf, İzmir'de oynanacak finalde Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

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Türkiye Kupası, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası final tarihi ve yeri belli oldu! İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleşecek final maçı 11 Haziran saat 20.45'te oynanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası final tarihi ve yeri belli oldu! İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleşecek final maçı 11 Haziran saat 20.45'te oynanacak - Son Dakika
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