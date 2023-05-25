TFF, Türkiye Kupası finalinin 11 Haziran Pazar günü saat 20:45'te İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
0-0'ın rövanşında Sivasspor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda final biletini alan ilk takım oldu.
Yarı finaldeki Ankaragücü- Başakşehir eşleşmesinden galip gelen taraf, İzmir'de oynanacak finalde Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.
Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası final tarihi ve yeri belli oldu! İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleşecek final maçı 11 Haziran saat 20.45'te oynanacak - Son Dakika