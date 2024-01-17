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Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor, Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor, Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Antalyaspor, sahasında Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu. Pendikspor'un golünü Umut Nayir attı.

Ziraat Türkiye Kupası\'nda Antalyaspor, Pendikspor\'a 1-0 mağlup oldu
17.01.2024 - 14:02,
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Antalyaspor, sahasında Pendikspor'u ağılıyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Ufuk Akyol'un uzun pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Van de Streek'in sert şutunu kaleci iki hamlede topu kontrol etti.

28. dakikada Mert Yılmaz'ın ceza alanı sol çaprazından sert şutunu kaleci güçlükle kornere 30. çeldi.

30. dakikada Bytyqi'nin ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci son anda çıkardı.

32. dakikada Erdem Özgenç'in sağ kanattan ceza sahası arka direğe doğru kestiği ortada Umut Nayir gelişine yaptığı vole ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

45. dakikada Sequeira'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Romero'nun sert şutunu kale çizgisi üzerinden Naldo çıkardı.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Şener, Hakan Karabalcık

Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Mert Yılmaz, Erdal Rakip, Ufuk Akyol, Bytyqi, Van de Streek, Milosevic, Assombalonga

Yedekler: Helton, Bahadır Öztürk, Saric, Buksa, Larsson, Safuri, Kaluzinski, Yiğit Üstün, Ege Bilsel, Emre Uzun

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Pendikspor: Murat Akşit, Erdem Özgenç, Murat Akça, Rassoul, Sequeira, Endri Çekiçai, Erdem Çalık, Kappel, Romero, Diaby, Umut Nayir

Yedekler: Burak Özgür, Berkay Sülüngüz, Welinton, İbrahim Akdağ, Mame Thiam, Thuram, Serkan Asan, Melih Güney

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Gol: Umut Nayir (dk. 32) (Pendikspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA
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