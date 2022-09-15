Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu - Son Dakika
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Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu

15.09.2022 19:13

Türkiye Kupası'ndaki Çatalcaspor-Edirnespor karşılaşmasının 88. dakikasında sahaya giren sağlık görevlileri ev sahibi takımdan Yunus Karaman'ı sedyeye almak istedi. Ancak 23 yaşındaki futbolcu sedyeyle birlikte yere düşürüldü. Yaşananlar sonrası kahkahalara boğulan Yunus Karaman, sahadan kendisi çıktı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Çatalcaspor, sahasında Edirnespor'u 4-1 mağlup etti. Mücadelenin son dakikalarında yaşanan sedye krizi ise gündem oldu.

ÇATALCASPOR'DAN RAHAT GALİBİYET

Karşılaşmayı 4-1 kazanan Çatalcaspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Doğancan Aynacı, 28. dakikada Reha Kurt, 86. dakikada Selahattin Seyhun ve 90+1. dakikada Buğra Civek kaydetti. Edirnespor'un tek golü ise 54. dakikada Sergen Yakupçebioğlu'ndan geldi. Mücadelenin 88. dakikasında ise talihsiz bir an yaşandı.

Türkiye Kupası'nda sedye krizi! Sakatlanan futbolcu başına gelenlerden sonra sahadan koşarak çıktı
Türkiye Kupası'nda sedye krizi! Sakatlanan futbolcu başına gelenlerden sonra sahadan koşarak çıktı
Türkiye Kupası'nda sedye krizi! Sakatlanan futbolcu başına gelenlerden sonra sahadan koşarak çıktı
Türkiye Kupası'nda sedye krizi! Sakatlanan futbolcu başına gelenlerden sonra sahadan koşarak çıktı
Türkiye Kupası'nda sedye krizi! Sakatlanan futbolcu başına gelenlerden sonra sahadan koşarak çıktı

SEDYE İLE BİRLİKTE DÜŞTÜ

Çatalcaspor'da sakatlanan futbolcu Yunus Karaman'ı tedavi etmek için sahaya giren sağlık ekibi, 23 yaşındaki futbolcuya zor anlar yaşattı. Farklı bir tip sedyeyle dışarı çıkarılmak istenen futbolcu bir anda tepetaklak oldu. Yunus Karaman daha sonra sahayı koşarak terk etti o anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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Türkiye Kupası, Çatalcaspor, Edirnespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu - Son Dakika
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