Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu

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Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Çatalcaspor, sahasında Edirnespor'u 4-1 mağlup etti. Mücadelenin son dakikalarında yaşanan sedye krizi ise gündem oldu.

ÇATALCASPOR'DAN RAHAT GALİBİYET

Karşılaşmayı 4-1 kazanan Çatalcaspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Doğancan Aynacı, 28. dakikada Reha Kurt, 86. dakikada Selahattin Seyhun ve 90+1. dakikada Buğra Civek kaydetti. Edirnespor'un tek golü ise 54. dakikada Sergen Yakupçebioğlu'ndan geldi. Mücadelenin 88. dakikasında ise talihsiz bir an yaşandı.

SEDYE İLE BİRLİKTE DÜŞTÜ

Çatalcaspor'da sakatlanan futbolcu Yunus Karaman'ı tedavi etmek için sahaya giren sağlık ekibi, 23 yaşındaki futbolcuya zor anlar yaşattı. Farklı bir tip sedyeyle dışarı çıkarılmak istenen futbolcu bir anda tepetaklak oldu. Yunus Karaman daha sonra sahayı koşarak terk etti o anlar sosyal medyada çok konuşuldu.