Zirvedeki isim değişti! Şampiyonluk oranları güncellendi

Lider Trabzonspor, Süper Lig şampiyonluğu için mutlak favori gösterilmeye devam ediyor. Tamamlanan 16. haftanın ardından bordo-mavililer 1.28 oranıyla Süper Lig devlerinin uzak ara önünde yer aldı.
Trabzonspor'a 1.28 oran verilirken Fenerbahçe'ye 6.75, Beşiktaş'a ise 10.50 oran verildi. Başakşehir 16.00 oranla Galatasaray'ı geçerken sarı-kırmızılılar 21.00 oranla şampiyonluk favorisi 4 takım içinde son sırada yer aldı.
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