Zonguldak\'ta Spor Okulları Açıldı

Zonguldak'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları kapılarını açtı.

Zonguldak'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları düzenlenen açılış töreniyle kapılarını açtı. Kozlu Spor Salonu'nda yapılan törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı, 25 farklı branşta, mesai mefhumu gözetmeksizin kentin hizmetinde olduklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sporu tabana yayma hedefi doğrultusunda Zonguldak'ta çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Halil Hacı, "Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, 7 gün 24 saat boyunca tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte şehrimizin hizmetindeyiz. Emeği ve alın teriyle Zonguldak'ımızı var eden büyüklerimizin bizlere emaneti olan bu güzide şehrin evlatlarına hizmet etmek, bizler için onur ve büyük bir sorumluluktur. Bu vesileyle, sporun birleştirici gücüyle çocuklarımızın ve gençlerimizin daima yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyor; açılışını gerçekleştirdiğimiz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okullarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA