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Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü'nün lisanslı tenisçisi Özkan Karaçoban Türkiye Klasman Sıralamasında birinci oldu - Son Dakika
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Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü'nün lisanslı tenisçisi Özkan Karaçoban Türkiye Klasman Sıralamasında birinci oldu

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü'nün lisanslı tenisçisi Özkan Karaçoban, Türkiye Klasman Sıralamasında birinci sıraya yerleşti. Karaçoban, 2751 toplam puanla 35+ Tek Erkekler Türkiye klasman sıralamasında birinci oldu. Kulübün Başkanı Çetin Özçep, bu başarının kulübü gururlandırdığını belirtti.

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü\'nün lisanslı tenisçisi Özkan Karaçoban Türkiye Klasman Sıralamasında birinci oldu
12.12.2023 - 17:00,  Güncelleme: 17:04
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Türkiye Tenis Federasyonunun her yıl 52 haftalık puanlama ile belirlediği Türkiye Klasman Sıralamasında Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün lisanslı tenisçisi Özkan Karaçoban bu yılın 50. haftası sonucunda birinciliğe yerleşti.

Yıl içinde oyuncuların Ulusal ve Uluslararası tenis şampiyonalarında elde ettikleri derecelere göre kazandıkları puanların belirleyici olduğu klasman sıralamasında Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün alt yapısından yetişen lisanslı tenisçisi Özkan Karaçoban; 540 Uluslararası puan ve 2211 Ulusal puan toplamı olan 2751 toplam puan ile 35+ Tek Erkekler Türkiye klasman sıralamasında birinci sırada yer aldı. Özkan Karaçoban'ın ilk sırayı aldığı 35+ Tek erkekler Türkiye klasman sıralamasında 2.lik de Ankara'dan Melih Gerçeker 2574 puanla,3.lük sırasında da İzmir'den Barış Mert 2404 puanla yer aldı.

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün Başkanı Çetin Özçep, lisanslı oyuncuları Özkan Karaçoban'ın Türkiye Klasman sıralamasında birinci olarak yer almasının, sıralamanın en tepesinde lisanslı tenisçilerinin ve Zonguldak şehrinin yer almasının 72 yıldır Zonguldak kentinde sürdürülen tenis faaliyetlerinin lokomotifi olan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünü çok gururlandırdığını söyledi. Başkan Özçep; Ereğli Kömürleri İşletmesinin (TTK) Müessese Müdürü olan O.Zeki Yerdelen ve Maden emekçisi 6 arkadaşı tarafından 1951 yılında büyük emeklerle inşa edilen tesiste kurulan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün 72 yıllık tarihi boyunca Zonguldak kentinin parlak yüzü olmaya devam ettiğini, kulübün bu tarihi tesisi sürekli geliştirdiğini, bakım ve onarımlarla çağdaş standartlara ulaştırdığını ve bu tesiste alt yapıdan yetiştirdikleri birçok tenisçinin büyük başarılara imza attığını, oyuncuları Özkan Karaçoban'ında bu başarıların son örneği olduğunu belirterek oyuncularını ve emeği geçen tüm kulüp mensuplarını kutladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü'nün lisanslı tenisçisi Özkan Karaçoban Türkiye Klasman Sıralamasında birinci oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü'nün lisanslı tenisçisi Özkan Karaçoban Türkiye Klasman Sıralamasında birinci oldu - Son Dakika
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