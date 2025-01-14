Zonguldaklı Gençler Dünya Şampiyonluğu Peşinde

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Zonguldak'ta kick boksta dünya üçüncülüğü bulunan 17 yaşındaki Hakan Kolçak ile Ashihara karatede Avrupa şampiyonluğu bulunan 16 yaşındaki Sude Erdoğan, önce Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda birincilik, ardından da dünya kupasında derece elde etmek için çalışıyor.

Zonguldak'ta antrenör Bülent Çiçek yönetiminde çalışmalarını sürdüren Hakan Kolçak ve Sude Erdoğan, 21-28 Ocak 2025 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda birincilik elde etmek için çalışmalarına devam ediyor. Genç milliler, şampiyonadan derece alıp mayıs ayında İstanbul'da yapılması planlanan 10. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda da Türkiye'yi temsil ederek, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Ders ve sınavlarının yoğunluğuna rağmen çalışmalara ara vermediklerini ifade eden Erdoğan, "Önümüzdeki süreçte üç şampiyonamız olacak. Birincisi Türkiye Şampiyonası Antalya'da olacak. Güzel gidiyor hazırlıklarımız. Elimizden geldiğince antrenman yapmaya çalışıyoruz. Sınav haftası olduğu için biraz zorluk yaşıyoruz ama elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Şampiyonası var önümüzde. Orada birinci olup dünya kupasına gitmek. Orada da ülkemi temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

Ağır sıklet olarak maçlara çıkan 17 yaşındaki Hakan Kolçak da, "Kick Boks'ta +94 kiloda ağır sıklet olarak maçlara çıkıyorum. Bu sene önümüzde Antalya'da, Türkiye şampiyonası var. Orada arkadaşlarımızla ve hocamızla çalışıyoruz. Maçlara iyi hazırlanıyoruz. İnşallah iyi olacağız. Birinci olmak için uğraşıyoruz. Geçen sene Antalya'da birinci, Dünya Kupası'nda üçüncü oldum. Antalya'dan sonra önümüzde Dünya Kupası var. Ülkemi temsil etmek ve birinci olmak için yarışacağız" ifadelerine yer verdi.

"Birincilik en büyük hedefimiz"

Antrenör Bülent Çiçek de Türkiye şampiyonası öncesinde sporcularının özverili çalışmalarıyla dikkat çekti. Çiçek, haftanın 7 günü devam eden antrenmanlarla sporcularının yoğun bir tempo içinde hazırlandığını belirterek, hem eğitim hem de spor hayatını dengede tutmaya çalışan çocukların büyük bir çaba gösterdiğini söyledi. Türkiye şampiyonasının bu yıl gençler ve büyükler kategorisinde Antalya'da düzenleneceğini ifade eden Çiçek, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Mayıs ayında gerçekleşecek dünya turnuvasının da sporcular için önemli bir deneyim olacağını dile getiren deneyimli antrenör, "Birincilik en büyük hedefimiz" dedi.

Bülent Çiçek, "Şu anda çalışmalarımız haftanın yedi günü olmak üzere kik-boks idmanlarımıza devam ediyoruz. Çocuklarımız da özverili şekilde çalışıyor. Lakin okul zamanı olduğu için dersleri ve sınavları da var. Hem dersleri hem sınavları hem de idmanlarını yapıp derslerine çalışmak zorundalar. Bu şekilde kendilerinden bir özveri gösterip Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. Umarım çocuklar bu emeklerinin karşılığı olarak Türkiye şampiyonasında derece alacaklar diye düşünüyorum. Bu sene Kick Boks Federasyonu güven tazeledi. Bütün branşlar genelde bir araya getirip Türkiye şampiyonası yapılıyordu. Bu sene gençler ve büyükler olmak üzere şampiyona Antalya'da yapılacak. Antalya'da yapılacak bu şampiyonada temennim çocuklarımın başarılı olmasıdır. Her zaman söylediğim bir şey vardır. İkinci ve üçüncüleri kimse hatırlamaz. Birincileri herkes hatırlar. Çocuklarımın birinci olması en büyük temennim budur. Akabinde mayıs ayında dünya turnuvası var. Birçok ülkeden sporcular geliyor. Çocuklar için iyi bir deneyim iyi bir tecrübe olacak. Benim de temennim çocuklarımın şampiyon olması" cümlelerine yer verdi. - ZONGULDAK