Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı

Spor

Vatandaşın kar çilesi! Patron \'işe gel\' deyince böyle isyan etti

Serie A'nın 26. haftasında Udinese, deplasmanda Lecce ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, maçı 32. dakikada Lucca'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

ZORLA PENALTI ATTI

Maçta VAR müdahalesi ile tartışmalı bir penaltı kazanan Udinese'de takımın kaptanı ve penaltıcısı Florian Thauvin'in yerine topun başına Lucca geçti.

SARI KART GÖRDÜ

Lucca'nın penaltıyı kullanma isteği takım arkadaşları tarafından tepki görürken hakem de penaltıyı kullanma ısrarı sırasında takım arkadaşlarıyla yaşanan tartışmalar ve geciken penaltı atışı nedeniyle oyuncuya sarı kart gösterdi.

OYUNDAN ALINDI

Thauvin ve takım arkadaşları topu geri almak için Lucca ile tartışsa da 24 yaşındaki İtalyan oyuncu penaltı atışını kullandı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Lucca'nın kaydettiği bu penaltı golüne ise takım arkadaşları sevinmedi. Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, 32. dakikada penaltı golünü atan Lucca'yı 4 dakika sonra oyundan çıkardı.