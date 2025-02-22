Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı

Geniş Video İzle

Serie A'da Udinese'nin Lecce'yi mağlup ettiği maçta ilginç bir olay yaşandı. Takımın kaptanı ve penaltıcısı Florian Thauvin'in yerine penaltıyı kullanmak isteyen Lorenzo Lucca, takım arkadaşları tarafından tepki gördü. Lucca'nın attığı penaltı golüne ise takım arkadaşları sevinmedi. Maçın 32. dakikasında penaltı golünü atan Lucca, 4 dakika sonra oyundan alındı.

22.02.2025 13:46  Güncelleme: 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serie A'nın 26. haftasında Udinese, deplasmanda Lecce ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, maçı 32. dakikada Lucca'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

ZORLA PENALTI ATTI

Maçta VAR müdahalesi ile tartışmalı bir penaltı kazanan Udinese'de takımın kaptanı ve penaltıcısı Florian Thauvin'in yerine topun başına Lucca geçti.

Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı

SARI KART GÖRDÜ

Lucca'nın penaltıyı kullanma isteği takım arkadaşları tarafından tepki görürken hakem de penaltıyı kullanma ısrarı sırasında takım arkadaşlarıyla yaşanan tartışmalar ve geciken penaltı atışı nedeniyle oyuncuya sarı kart gösterdi.

OYUNDAN ALINDI

Thauvin ve takım arkadaşları topu geri almak için Lucca ile tartışsa da 24 yaşındaki İtalyan oyuncu penaltı atışını kullandı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Lucca'nın kaydettiği bu penaltı golüne ise takım arkadaşları sevinmedi. Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, 32. dakikada penaltı golünü atan Lucca'yı 4 dakika sonra oyundan çıkardı.

Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı
Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı

Futbol, Lecce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • COŞKUN BARIŞ:
    bide dövseydiniz tamamdı 21 2 Yanıtla
  • Osman Koç:
    çok iyi yapmişlar takım oyunu bu y..şaklık yapmayacaksın helal olsun hoca almış bizde olsa oyundan da çıkmaz oyuncu 17 2 Yanıtla
  • Casper:
    Yakışır mı size 8 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
11:16 Gazze’de son takas İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
21:09 İbrahim Hacıosmanoğlu’nda Slavko Vincic-Acun Ilıcalı iddialarına yanıt İbrahim Hacıosmanoğlu'nda Slavko Vincic-Acun Ilıcalı iddialarına yanıt
20:46 Trump’ın yeni dostu Putin oldu Zelenskiy’yi yerin dibine soktu Trump'ın yeni dostu Putin oldu! Zelenskiy'yi yerin dibine soktu
20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:44 Adaylık başvurusu yapmayan Mansur Yavaş için hiçbir şey bitmemiş Adaylık başvurusu yapmayan Mansur Yavaş için hiçbir şey bitmemiş
19:39 İmamoğlu’nun adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı İmamoğlu'nun adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı
19:16 İsviçre’den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar İsviçre'den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar
19:11 Yöneticisi doğruladı: Dev kripto borsası milyarlarca dolarlık hack saldırısına uğradı Yöneticisi doğruladı: Dev kripto borsası milyarlarca dolarlık hack saldırısına uğradı
19:10 Netanyahu, Filistinli sivillerin evine düzenlenen baskına katıldı Netanyahu, Filistinli sivillerin evine düzenlenen baskına katıldı
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:47 İran lideri Pezeşkiyan’dan ABD’ye Türkçe şiirli yanıt İran lideri Pezeşkiyan'dan ABD'ye Türkçe şiirli yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 16:03:28. #1.12#
SON DAKİKA: Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.