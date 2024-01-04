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2023 Uzay Araştırmaları: Hindistan Ay'a İniş Yaptı, Çin İlk Sivil Astronotunu Gönderdi - Son Dakika
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2023 Uzay Araştırmaları: Hindistan Ay'a İniş Yaptı, Çin İlk Sivil Astronotunu Gönderdi

2023 yılı uzay araştırmalarında heyecan verici gelişmelere sahne oldu. Hindistan Ay'ın güney kutbu yakınına iniş yaparak tarihe geçti. Çin hükümeti uzaya ilk sivili gönderdi. NASA'nın Perseverance aracı Mars'ta numune toplama görevini başarıyla tamamladı. Avrupa Uzay Ajansı Jüpiter'in uydularını keşfetmek için yeni bir göreve başladı. James Webb Teleskobu'ndan muhteşem fotoğraflar geldi.

2023 Uzay Araştırmaları: Hindistan Ay\'a İniş Yaptı, Çin İlk Sivil Astronotunu Gönderdi
04.01.2024 - 00:29,
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Gökyüzü, insanlığın sonsuz merakı ve keşfetme arzusu olmaya devam ediyor. 2023 yılı uzay araştırmalarında ve keşiflerinde heyecan verici bir yıl oldu. Dünyanın önde gelen uzay ajansları, gezegenimizi ve Güneş sistemini daha iyi tanıyabilmek, temel sorulara yanıt bulmak için karmaşık ve zorlu uzay seyahatleri gerçekleştirdi.

2023'te gerçekleşen uzay araştırmaları!

Hindistan, Ay'ın güney kutbu yakınına iniş yaparak tarihe geçti. Çin hükümeti uzaya ilk sivili gönderdi. NASA'nın Perseverance aracı Mars'ta başarı ile numune toplama görevini yaptı. Avrupa Uzay Ajansı da Jüpiter'in uydularını keşfetmek için yeni bir göreve başladı. James Webb Teleskobu'ndan da muhteşem fotoğraflar gelmeye devam etti.

2023 Uzay Araştırmaları: Hindistan Ay'a İniş Yaptı, Çin İlk Sivil Astronotunu Gönderdi

2023 yılında gerçekleşen uzay araştırmalarından bazıları şöyle;

Mükemmel Güneş sistemi bulundu

Astronotlar, kasım ayında Dünya'dan 100 ışık yılı uzaklıkta, milyarlarca yıldır değişmemiş 6 gezegenden oluşan Güneş sistemi keşfettiler. Sistemde bulunan gezegenlerin hepsi yakın büyüklükte ve görünen o ki yaklaşık 12 milyar yılda çok fazla değişmemişler. Bu da gezegen sisteminin nasıl oluştuğuna ve canlı yaşamı olup olmadığına dair çalışma yapma imkanı sunuyor.

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2023 Uzay Araştırmaları: Hindistan Ay'a İniş Yaptı, Çin İlk Sivil Astronotunu Gönderdi

Hindistan için tarihi an!

Hindistan, Chandrayaan-3 adlı uzay aracı ile Ağustos ayında, Ay'ın güney kutbu yakınına inen ilk ülke oldu. Hindistan bu başarı ile Ay'a yumuşak iniş yapan dördüncü ülke oldu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi inişi canlı yayında takip etti ve bu tarihi an ile ilgili yorumu "Hindistan artık Ay'da" oldu.

Rusya'nın aynı hedefle yaptığı uzay seyahati amacına ulaşamamıştı. Chandrayaan-3'ün hedeflerinden biri, bilim insanlarının gelecekte Ay'da insan yerleşimini destekleyebileceğini söylediği su bazlı buzları keşfetmek olacak.

2023 Uzay Araştırmaları: Hindistan Ay'a İniş Yaptı, Çin İlk Sivil Astronotunu Gönderdi

Uzaya çıkan ilk sivil Çin'li

2023'te gerçekleşen olaylardan biri de Çin'in, Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderdiği üç astronot arasında ilk kez bir sivilin olmasıydı. Shenzhou-16 uzay aracı, mayıs ayında ülkenin kuzeybatısındaki Gobi çölünde bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Mürettebat Jing Haipeng, Zhu Yangzhu ve Gui Haichao'dan oluşuyordu. Bu üçlü Çin'in yeni tamamlanan Tiangong Uzay İstasyonu'nda Kasım ayından beri bulunan ekipten görevi devralmaları için gönderildi. Shenzhou-16 mürettebatındaki Beihang Üniversitesi'nden Profesör Gui uzay istasyonuna çıkan ilk Çinli sivil oldu.

2023 Uzay Araştırmaları: Hindistan Ay'a İniş Yaptı, Çin İlk Sivil Astronotunu Gönderdi

Avrupa Uzay Ajansı'dan Jüpiter seyahati

2023 yılında Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) iddialı seyahati başladı. Jüpiter'in buzlu uydularını incelemek için Ariane-5 adlı uzay aracını Fransız Guyanası'ndan fırlattı. Roketin Jüpiter'in uydularına ulaşması yaklaşık 8 yıl sürecek.

Bilim insanları, Callisto, Europa ve Ganymede adlı uydularında okyanuslar olduğunu düşünüyor. ESA'nın Jüpiter'in Buzlu Aylarını Keşif (Juice) adlı misyonu, Jüpiter'in uydularında mikroorganizmaların yaşamı için gerekli şartların olup olmadığını anlamayı amaçlıyor.

2023 Uzay Araştırmaları: Hindistan Ay'a İniş Yaptı, Çin İlk Sivil Astronotunu Gönderdi

Perseverance kızıl gezegenden taşlar getiriyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay aracı Perseverance, Mars'tan kaya numunelerini topladı. Bu karmaşık görevde Perseverance, depoladığı örneklerin olduğu numune tüplerini belirlenen yerlere bıraktı. Perseverance ile bir şekilde bağlantı kesilmesi durumunda, bu örnekler Dünya'ya geri getirilecek. Kızıl Gezegen'de yaşam olup olmadığını öğrenmenin en iyi yolu getirilen kayaların incelenmesi olacak.

2023 Uzay Araştırmaları: Hindistan Ay'a İniş Yaptı, Çin İlk Sivil Astronotunu Gönderdi

Ay'a ilk kez bir kadın göderilecek

2023 yılının uzay için en heyecan verici seyahatlerden biri nisan ayında NASA tarafından duyuruldu. Artemis 2 olarak adlandırılan uçuşla Ay'a ilk kez bir kadın ve bir siyahi astronot da gönderilecek. Kasım 2024'ten önce gerçekleşmesi planlanan fırlatma için Amerikalı astronotlar Christina Koch, Victor Glover ve Reid Wiseman ile Kanadalı astronot Jeremy Hansen seçildi.

NASA Direktörü Vanessa Wyche, dört astronotun da "insanlığın en iyilerini" temsil ettiklerini söyledi. Artemis 2 görevinde astronotlar Ay'a iniş yapmayacak. Ay'a seyahat edecek astronotların gelecekte izleyecekleri rotanın test edilmesi gibi bir dizi görev yerine getirilecek.

2023 Uzay Araştırmaları: Hindistan Ay'a İniş Yaptı, Çin İlk Sivil Astronotunu Gönderdi

James Webb'ten olağanüstü fotoğraflar

Dünyanın en büyük teleskobunun gönderdiği bir fotoğraf, patlayan bir yıldıza ait en detaylı görüntüyü bizlere sundu. Bununla birlikte Nebula Halkası da James Webb teleskobu sayesinde gördüğümüz inanılmaz fotoğraflar arasında yer aldı.

2023 Uzay Araştırmaları: Hindistan Ay'a İniş Yaptı, Çin İlk Sivil Astronotunu Gönderdi

Kaynak: Shiftdelete
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Çin Halk Cumhuriyeti, Jüpiter, India, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 2023 Uzay Araştırmaları: Hindistan Ay'a İniş Yaptı, Çin İlk Sivil Astronotunu Gönderdi - Son Dakika


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