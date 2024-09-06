2024 Yılı Dünya\'nın En Sıcak Yazı

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Avrupa Birliği'nin (AB) İklim İzleme Servisi Copernicus’a göre 2024 yılı, dünyanın kayıtlara geçen en sıcak yaz aylarına sahip oldu.

Ayrıca hava sıcaklığı ölçümlerinde baz alınan 1991-2020 ortalamasını 1,54°C aşarak, Avrupa genelindeki en sıcak yaz oldu ve 2022'de kırılan bir önceki rekoru da aştı.

Ağustos ayı da, küresel ortalama hava sıcaklığının sanayi öncesi seviyeleri 1,5°C aştığı 14 aylık dönemdeki 13'üncü ay oldu.

2024 yılı kayıtlardaki en sıcak yıl olabilir

Bu yıl şimdiye kadarki küresel ortalama hava sıcaklığı 1991-2020 ortalamasının 0,7°C üzerinde seyretti. Bu da kayıtlardaki en yüksek seviye.

Bu nedenle, Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre, 2024'ün küresel olarak kayıtlardaki en sıcak yıl olma ihtimali giderek artıyor.

Küresel sıcaklıklar geçen yıl rekor seviyeye ulaşmıştı.

Dünya genelinde sıcak hava dalgalarına tanık olduk, aşırı hava koşullarının etkilerini yaşadık.

Copernicus Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, "Bu yaz tanık olduğumuz sıcaklıkla ilgili aşırı hava olayları daha da artacak" dedi.

2015'ten bu yana en soğuk yazını geçiren İngiltere’ye kıyasla Avrupa'nın büyük bir kısmı ortalamadan daha sıcak bir yaz geçirdi.

Avrupa genelinde yaz boyunca sıcaklık rekorları kırıldı. Avusturya kayıtlardaki en sıcak aylarını yaşadı.

İspanya kayıtlardaki en sıcak Ağustos ayını, İsviçre ise en sıcak ikinci Ağustos ayını yaşadı.

Avrupa genelinde sıcaklık daha çok güneyde ve doğuda hissedilirken, İrlanda, İngiltere, İzlanda, Portekiz'in batısı ve Norveç’in güneyi daha soğuktu.

İzlanda, İngiltere'nin kuzeyi ve İrlanda, Fennoskandiya'nın büyük bölümü, kıta Avrupası'nın kuzey kıyıları, Rusya'nın batısı ve Türkiye'de, bazı durumlarda sellere ve hasara yol açan ortalamanın üzerinde yağışlar görüldü.

El Niño’nun sonu

İnsan faaliyetleri küresel sıcaklık artışının en önemli nedeni olsa da, 2023'teki ve 2024'teki rekor sıcaklıklar, El Niño'nun doğal iklim örüntüsüyle desteklendi.

El Niño - Doğu Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sularının doğal bir şekilde ısınması - Haziran 2023'ten Mayıs 2024'e kadar gözlemlendi.

Bu süre zarfında, artan okyanus sıcaklıkları atmosfere daha fazla ısı ekledi.

Artık sona ermiş olsa da, 2024’teki küresel sıcaklık üzerinde etkisi olacak.

Avustralya Meteoroloji Bürosu'ndaki bilim insanları, Pasifik'in önümüzdeki aylarda La Niña'nın daha soğuk evresine gireceğine inanıyor.

La Nina, El Nino-Güney Döngüsü diye bilinen hava olayının üç aşamasından biri olarak tanımlanıyor.

Bu döngüde, El Nino adlı sıcak aşama, daha soğuk La Nina aşaması ve nötr aşama var.