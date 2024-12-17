ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm - Son Dakika
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Teknoloji

ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm

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Elon Musk ve sahibi olduğu roket şirketi SpaceX, güvenlik protokollerine uymama nedeniyle inceleme altına alınmıştı. Söz konusu haberlere yanıt veren Musk, "Derin devlet hainleri, geleneksel medyadaki ücretli yandaşlarını kullanarak peşime düştü. Kavgayı başlatan ben olmak istemem ama onlar başlatırsa derin devleti bitiririm" dedi.

17.12.2024 23:02
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The New York Times'ta yer alan habere göre, Elon Musk ve SpaceX, güvenlik raporlama kurallarının ihlali nedeniyle federal incelemelerle karşı karşıya kaldı. Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan uzmanlar, federal kurumların, şirketin ve liderinin devlet sırlarını korumaya yönelik açıklama protokollerine uyup uymadığına ilişkin en az üç inceleme başlattığını bildirdi.

Times'ın haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Elon Musk ve şirketi SpaceX, yabancı liderlerle yaptığı toplantıların bazı ayrıntılarını vermemek de dahil olmak üzere, devlet sırlarını korumayı amaçlayan federal raporlama protokollerine uymakta defalarca başarısız oldu."

"DERİN DEVLETİ BİTİRİRİM"

Elon Musk'ın söz konusu karara yönelik tepkisi ise oldukça sert oldu. Musk, 'Derin devlet hainleri, geleneksel medyadaki ücretli yandaşlarını kullanarak peşime düştü. Kavgayı başlatan ben olmak istemem ama onlar başlatırsa derin devleti bitiririm" ifadelerini kullandı.

ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm

DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI

Musk'ın servetinde yaşanan yükseliş, SpaceX'in değerindeki artış ile Tesla hisselerinin rekor seviyeye çıkmasının ardından geldi. Forbes dergisinin Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'ne göre, Musk'ın net serveti 430,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylece, dünyanın en zengin insanı olan Musk, toplam serveti 400 milyar dolara ulaşan ilk isim oldu.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, dün tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Şirketin hisse fiyatı, yüzde 5,9 değer kazanarak 424,77 dolara yükselmişti. Bu yılın başından bu yana yüzde 70'in üzerinde değer kazanan Tesla hisseleri, Musk'ın desteklediği Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin ardından yükselişe geçmişti.

Tesla hisseleri, Trump'ın seçim zaferinden bu yana yüzde 67'den fazla yükselmişti. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın, Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Departmanı'nı yöneteceğini açıklaması da Tesla hisselerinin yönü üzerinde etkili olmuştu. Ayrıca SpaceX'in değeri, 1,25 milyar dolarlık yeni bir hisse alım anlaşmasıyla 350 milyar dolara çıkmış ve şirket dünyanın en değerli özel girişimi olmuştu.

ABD\'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm

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Son Dakika Teknoloji ABD'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • AYHAN Ucar:
    yiyin birbirinizi reis sizede bir kayyum gönderir?? 119 30 Yanıtla
  • Ogunulus:
    Dikkat et elon onlar bir cok abd baskanini oldurdu 74 2 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Hassktrlengot!.. 15 22 Yanıtla
  • Çelikk:
    Para Babası 28 2 Yanıtla
  • Ogulcan Kayhan:
    var bir hayalimiz 20 1 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Tabi tabi bitirirsin bi baktıkki yoksun 14 6 Yanıtla
  • oktay sayar:
    bitirir ,Trump arkasında 13 3 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    reis şu elonada kayyum atasan:) 8 2 Yanıtla
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