Adana'da TEKNOFEST Heyecanı - Son Dakika
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Teknoloji

Adana'da TEKNOFEST Heyecanı

2-6 Ekim'de Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST, teknoloji tutkunlarını bir araya getiriyor.

28.09.2024 15:49
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Adana'da 2- 6 Ekim'de yapılacak Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), milyonlarca teknoloji tutkununu bir araya getirecek.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri ve üniversitelerin katkılarıyla organize edilen festival, Adana Havalimanı'nda düzenlenecek.

Milyonlarca teknoloji meraklısını buluşturacak festivalde, akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlar, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alacak.

Festivaldeki yenilikler

Ziyaretçilerine ilkleri yaşatacak TEKNOFEST 2024'te oluşturulacak "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" deneyim alanı, katılımcıları Anadolu'dan çıkan bilim insanlarının izinde dijital yolculuğa götürecek.

Festivalde katılımcılar, "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı"nda Mehmetçiğin Çanakkale cephesindeki zorlu mücadelesini simülasyonda yaşayacak, "TEKNOFEST Zaman Tüneli"nde de organizasyonun tarihini keşfedecek.

TEKNOFEST 2024 kapsamında 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla kişinin katılımıyla düzenlenen teknoloji yarışmalarında dereceye girenler, ilk kez Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Türkiye'nin en başarılı teknoloji takımlarını bir araya getirecek 500 bin lira ödüllü yarışma, 3 gün sürecek.

Geri sayım başladı

Türkiye'nin dört bir yanındaki teknoloji meraklılarını 2-6 Ekim'de Adana'da ağırlayacak TEKNOFEST, bilim, havacılık, dijital deneyim ve mühendislik gibi birçok alanda ziyaretçilerine unutulmaz bir festival sunacak.

Ziyaretçiler, alana ulaşım konusunda belirlenen ring alanlarından toplu taşıma araçlarını tercih edebilecek.

Teknoloji yarışmalarını yakından takip etmek isteyenler de "www.teknofest.org" adlı internet sitesinden çevrim içi kayıt yapıp alana hızlı giriş yapabilecek.

Girişlerin ücretsiz olduğu festivalde, 7 yaş altındaki ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, Teknofest, Festival, Etkinlik, 6 Ekim, adana, Yaşam, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Adana'da TEKNOFEST Heyecanı - Son Dakika

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