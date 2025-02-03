AK Partili Asuman Erdoğan isyan etti: Ne paylaşsak altına 'zıkkım yiyin' yazıyorlar - Son Dakika
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Teknoloji

AK Partili Asuman Erdoğan isyan etti: Ne paylaşsak altına 'zıkkım yiyin' yazıyorlar

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TBMM Kadın Şiddeti Araştırma Komisyonu Oturum Başkanı Asuman Erdoğan, vekiller olarak dijital şiddet yaşadıklarını ifade ederek ''Bir fotoğraf çektirelim, hemen altına 'Zıkkım yiyin' yazıyorlar'' dedi.

03.02.2025 14:16  Güncelleme: 14:35
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AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu Oturum Başkanı Asuman Erdoğan, BTK Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün'e dijital şiddet konusunda yakındı.

"ALTINA 'HEMEN ZIKKIM YİYİN' YAZIYORLAR"

Siyasetçiler olarak sürekli bir şekilde dijital şiddet yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, "Vekiller olarak dijital şiddet yaşıyoruz. Paylaşımlarımızın altına yazılan yorumlar; inanılmaz şiddet içerikli. Çok dertli olduğumuz bir konu. Şurada fotoğraf çektirelim, hemen altına 'Zıkkım yiyin' şeklinde başlayan çok acayip şeyler. Çok can sıkıcı. Bunlarla ilgili ne yapmak gerekiyor?" şeklinde konuştu.

AK Partili Asuman Erdoğan isyan etti: Ne paylaşsak altına 'zıkkım yiyin' yazıyorlar

"O KİŞİLERİ ENGELLEYİN"

BTK Başkan Yardımcısı Gün ise Erdoğan'ın sorusuna "Bu konuda şu an bir yere gidemiyoruz maalesef. 'İnternetyardim.org.tr' ve Alo 141, biz günde üç binden fazla çağrı alıyoruz. Öncelikle sakin oluyoruz, asla karşılık vermiyoruz. Panik hâlindeki kişiye telkin yapıyoruz. Genellikle siber zorbalığın amacı karşılık vermenizi sağlamaya çalışmaktır. Kanıtları, hemen ekran görüntüsünü, mesajları saklayın. Size zorbalık yapanı, zorbalığı yaptığı sosyal ağı ve bunun gibi ilgili platformlardan engelleyin ve (o platforma) ihbar edin" cevabını verdi.

AK Partili Asuman Erdoğan isyan etti: Ne paylaşsak altına \'zıkkım yiyin\' yazıyorlar

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Son Dakika Teknoloji AK Partili Asuman Erdoğan isyan etti: Ne paylaşsak altına 'zıkkım yiyin' yazıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Sagamore:
    zıkkımın kökünü yiyin 345 6 Yanıtla
  • Fahriye Dalyan:
    Zıkkım yiyin o zaman..İnsanlara çamur atiyordunuz yok balık yedi, yok restoranda yemek yedi diye.. 88 2 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Yediğini paylaşma o zaman ne gereği var . Görgüsüzlük tür yediğini içtiğini paylasmak 87 0 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    kıyamam yaağğ Allah dostu hacı ablacım o kadar sıkılma kıyamayız sanaağğğ 68 5 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    haksızlar mı. ? 35 1 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    iyi de ne yazacakkardi. .hani siz muslumanligin timsaliydiniz. hani halka efendi deil köle olacaktiniz ? 28 0 Yanıtla
  • Seyfettin Seyhan:
    bkkkkkkk yiyin . dijital şiddet yaşıyormuş garibim 18 1 Yanıtla
  • yavuz d:
    merak etme ablacim sosyal medya chp nin elinde emin ol enflasyon yuzde 1 bile olsa o yediklerininizi aynisini bile yeseler yine yememis gibi yazarlar cunku amac ekonomi degil enflasyon tek hanedeyken bile yine ulkenin 40-45 i size oy vermiyordu 4 12 Yanıtla
  • REŞİT ÇINAR:
    sizde o zaman paylaşmayın 7 0 Yanıtla
  • Şenol Engiz:
    Kıyamam çok üzüldüm 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Partili Asuman Erdoğan isyan etti: Ne paylaşsak altına 'zıkkım yiyin' yazıyorlar - Son Dakika
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