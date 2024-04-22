AOC U3 Graphic Pro Serisi Profesyonel Monitörler Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

AOC U3 Graphic Pro Serisi Profesyonel Monitörler Tanıtıldı

AOC U3 Graphic Pro Serisi Profesyonel Monitörler Tanıtıldı

AOC, Valencia'da düzenlenen etkinlikte U3 Graphic Pro serisi başta olmak üzere oyuncular ve profesyoneller için yeni monitörlerini tanıttı .

22.04.2024 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilgisayar monitörleri konusunda güçlü bir geçmişe sahip olan AOC, profesyonel segmentte payını artırmak için U3 Graphic Pro serisini piyasaya sürdü. Bu yeni seride özellikle renk doğruluğu ve geniş renk gamı gibi profesyonel içerik üreticilerinin ihtiyaç duyduğu özelliklere odaklanıldığını görüyoruz. Ayrıca USB Tip-C gibi esnek bağlantı opsiyonlarına sahip olan bu monitörlerin çalışma alanlarının karmaşık ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandığı belirtiliyor.

AOC U3 Graphic Pro serisi monitörleri tanıttı!

Serinin başı çeken modeli U32U3CV, 32 inçlik devasa bir Nano IPS panele sahip ve 4K çözünürlük sunuyor. Diğer iki model U27U3CV ve Q27U3CV ise, sırasıyla 4K ve 2K çözünürlüğe sahip 27 inçlik ekranlarla kullanıcılara sunuluyor.

AOC U3 Graphic Pro Serisi Profesyonel Monitörler Tanıtıldı

Bu modeller çerçevesiz tasarımlarıyla göz yormayan bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Calman tarafından kalibrasyon için hazır olarak geliyorlar. Bu nedenle renk doğruluğu açısından hassasiyet gerektiren işler için ideal olduğunu söyleyebiliriz.

Tüm oyuncuların sorduğu o monitör! İşte AOC PD49 fiyatı ve özellikleri

AOC, fiyatlandırma noktasında da profesyonel pazar için rekabetçi bir giriş yaptı. İspanya'daki lansman etkinliğinde açıklanan fiyatlar U32U3CV için 589 euro, U27U3CV için 469 euro ve Q27U3CV için ise 349 euro olarak lanse edildi. Bu fiyatların özellikle Avrupa pazarı düşünülerek belirlendiği ve yerel vergileri de içerdiğini söyleyelim.

AOCU32U3CVU27U3CVQ27U3CVBoyut, Çözünürlük32 inç, 16: 9, 4K27 inç, 16: 9, 4K27 inç, 16: 9, 2KPanel TeknolojisiNano IPS, Anti-parlamaNano IPS, Anti-parlamaIPS QD, Anti-parlamaPerformans60Hz, Adaptif Senkron, 4ms60Hz, Adaptif Senkron, 4ms60Hz, Adaptif Senkron, 4msParlaklık, KontrastHDR 400 nit350 nitHDR 420 nitRenk1.073B renkler, %98 DCI P3, Delta E 1.073B renkler, %98 DCI P3, Delta E 1.073B renkler, %98 DCI P3, Delta E Bağlantı Noktaları2x HDMI 2.0, DP 1.4, USB C, USB hub, 3.5mm audio2x HDMI 2.0, DP 1.4, USB C, USB hub, 3.5mm audio2x HDMI 2.0, DP 1.4, USB C, USB hub, 3.5mm audioDiğerYükseklik, eğim, yatay dönüş ve pivot ayarlı stand. KVM, PIP+PBPYükseklik, eğim, yatay dönüş ve pivot ayarlı stand. KVM, PIP+PBPYükseklik, eğim, yatay dönüş ve pivot ayarlı stand. KVM, PIP+PBP

Philips modelleri:

49M2C8900L: 999 euro

32M2N8900: 1199 euro

34M2C6500: 799 euro

27M2N5500: 269 euro

32M2N6800M: 899 euro

AOC modelleri:

Q27U3CV: 349 euro

U32U3CV: 589 euro

U27U3CV: 469 euro

PD49: 2 bin 199 euro

AG456UZCD: 1199 euro

AG276QZD: 749 euro

Q27G4X: 269 euro

Q27G3XMN/BK: 399 euro

Bu gönderiyi Instagram'da gör

ShiftDelete.Net (@shiftdeletenet)'in paylaştığı bir gönderi

Kaynak: Shiftdelete

Valencia, Philips, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji AOC U3 Graphic Pro Serisi Profesyonel Monitörler Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
    15:10 Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

    Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy S24 FE için geri sayım başladı. Galaxy S24 FE'nin özellikleri, fiyatı ve potansiyel çıkış tarihi hakkında bilgiler ortaya çıktı. Telefon, Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 işlemcileriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Üçlü kamera kurulumu ve 10 Megapiksel selfie kamerası bulunacak. Ayrıca 12 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama seçenekleri sunulacak. Galaxy S24 FE'nin 599 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.

  • Nisan 2024 İtibariyle Güncelleme Desteğini Kaybeden Xiaomi Modelleri
    15:10 Nisan 2024 İtibariyle Güncelleme Desteğini Kaybeden Xiaomi Modelleri

    Xiaomi, genellikle akıllı telefonlarına iki yıl yazılım desteği veriyor. Ancak Nisan 2024 itibariyle güncelleme desteğini kaybeden Xiaomi modelleri açıklandı. Bu modeller artık MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacaklar.

  • Xiaomi Redmi 13 Modeli İçin Geri Sayım Başladı
    15:10 Xiaomi Redmi 13 Modeli İçin Geri Sayım Başladı

    Xiaomi'nin uygun fiyatlı ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdürdüğü Redmi 13 modeli için pil konusunda önemli iyileştirmeler yapılacak. Akıllı telefon, 33W hızında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir batarya ile gelecek. Ayrıca Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü ve Snapdragon 4 Gen 2 işlemciye sahip olması bekleniyor. Redmi 12'nin özelliklerine benzerlik göstermesi de beklenen telefonun çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

  • Çin'de düzenlenen 25. Uluslararası Sebze Bilim ve Teknolojisi Fuarı başladı
    13:58 Çin'de düzenlenen 25. Uluslararası Sebze Bilim ve Teknolojisi Fuarı başladı

    Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Shouguang kentinde düzenlenen 25. Çin (Shouguang) Uluslararası Sebze Bilim ve Teknolojisi Fuarı, 30 Mayıs'a kadar devam edecek. Fuarda, 450.000 metrekarelik alanda çok çeşitli sebzeler, tohumlar ve ileri teknolojiler sergileniyor. Toplamda 2.600'ün üzerinde yerli ve yabancı sebze çeşidi ve 100'den fazla ileri teknoloji fuara katılıyor.

  • TÜRKPATENT Başkanı: Türkiye patent ve marka başvurularında dünya sıralamasında yükseliyor
    13:18 TÜRKPATENT Başkanı: Türkiye patent ve marka başvurularında dünya sıralamasında yükseliyor

    TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak, Türkiye'nin patent ve marka başvurularında dünya sıralamasında yükseldiğini belirtti. Durak, Türkiye'nin patent başvurularında 12. sırada, marka başvurularında ise 4. sırada olduğunu söyledi. Ayrıca tasarım başvurularında Çin'in ardından 2. sıraya yükseldiklerini ifade etti. Durak, öğretmen ve öğrencilere destek verdiklerini ve farkındalığı artırmak için eğitimlerin artırılacağını belirtti.

  • The Witcher 3: Wild Hunt'ta 9 Yıl Sonra Keşfedilen Easter Egg
    13:10 The Witcher 3: Wild Hunt'ta 9 Yıl Sonra Keşfedilen Easter Egg

    2015 yılında çıkış yapan The Witcher 3: Wild Hunt, bir oyuncu tarafından 9 yıl sonra keşfedilen easter egg ile yeniden gündeme geldi. Novigrad şehrinde bulunan askerlik posteri, CD Projekt Red'in sürprizini barındırıyor. Oyuncu, şehrin altına inmek için konsol komutlarını kullandığını ifade etti. Witcher serisinin yeni oyunu geliştirme aşamasında olduğu ve ilk oyundaki bazı sahnelerin çıkarılacağı da açıklandı.

  • Yapay Zekalı F16, İnsan Pilotunu İt Dalaşında Yendi
    13:10 Yapay Zekalı F16, İnsan Pilotunu İt Dalaşında Yendi

    ABD Hava Kuvvetleri ve DARPA tarafından düzenlenen bir simülasyonda, tarihte ilk kez X-62A uçağı (insansız F16) ile pilotlu F16 karşı karşıya geldi. Yapay zeka, it dalaşı simülasyonunda pilotu mağlup etmeyi başardı. Yapay zekalı uçak, pilota ilk atışı yapmak için hesaplamayı daha hızlı şekilde tamamladı ve daha hassas manevralar gerçekleştirdi. Bu test, yapay zekanın karmaşık savaşlarda bile yer alabileceğini ve pilotların yerini alabileceğini gösteriyor.

  • Apple, Mikro Dokuma aksesuar üretimlerini durdurdu mu?
    13:09 Apple, Mikro Dokuma aksesuar üretimlerini durdurdu mu?

    Apple, FineWoven (Mikro Dokuma) aksesuarlarını iPhone için üretmeyi durdurdu. MagSafe desteğine rağmen, bu ürünlerin maliyetli ve dayanıksız olduğu belirtiliyor. Yeni sızıntılara göre Apple, bu ürünlerin yerine farklı seçenekler sunacak. Ülkemizde iPhone için FineWoven aksesuarları 2 bin TL civarında satılıyor. iPhone 16 ailesiyle birlikte Mikro Dokuma aksesuarlar satışa sunulmayacak.

  • ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ABD'deki Varlıklarının Satışını İçeren Tasarıyı Kabul Etti
    13:09 ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ABD'deki Varlıklarının Satışını İçeren Tasarıyı Kabul Etti

    ABD Temsilciler Meclisi, dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre, ByteDance'ın TikTok'u elden çıkarması için 6 aydan 1 yıla kadar süresi var. Tasarı, Senato'daki oylamanın ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.

  • GPU-Z Güncellemesi ile Yeni Ekran Kartı Desteği ve Hata Düzeltmeleri
    11:10 GPU-Z Güncellemesi ile Yeni Ekran Kartı Desteği ve Hata Düzeltmeleri

    Bilgisayar sahipleri tarafından popüler olarak tercih edilen GPU-Z, yeni bir güncellemeyle kritik sorunları çözüyor. Ayrıca NVIDIA'nın yeni nesil mobil ekran kartlarına da destek getiriyor. Güncelleme, hataları düzeltirken yeni ekran kartı desteğiyle daha doğru bilgi sunuyor.

  • NVIDIA GeForce NOW, Nisan Ayında Altı Yeni Oyun Ekledi
    11:10 NVIDIA GeForce NOW, Nisan Ayında Altı Yeni Oyun Ekledi

    NVIDIA, önemli oyunları GeForce Now abonelerine sunmaya devam ediyor. Bu ay altı yeni oyun ekleyen GeForce NOW, No Rest for the Wicked gibi dikkat çeken yapımlara sahip. Ayrıca Evil West, The Crew Motorfest, Kill It With Fire 2, Lightyear Frontier ve Tomb Raider I–III Remastered da hizmete eklendi.


14:20 Almanya Cumhurbaşkanı’na Sirkeci Garı’nda İsrail protestosu Almanya Cumhurbaşkanı'na Sirkeci Garı'nda İsrail protestosu
14:12 Devlet Bahçeli’den Türk vatandaşları için ’’yerel halk’’ ifadesini kullanan Bakan Şimşek’e sert tepki Devlet Bahçeli'den Türk vatandaşları için ''yerel halk'' ifadesini kullanan Bakan Şimşek'e sert tepki
13:57 Türkiye’ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı’nı İstanbul Valisi karşıladı Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi karşıladı
13:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Reşid’e: Irak’ın terörün her türlüsünden arındırılması gerekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reşid'e: Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerekiyor
13:40 Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti
14:42 İsrail’de 7 Ekim saldırısı sonrası ilk istifa İsrail'de 7 Ekim saldırısı sonrası ilk istifa
13:22 Bahçeli: DEM Parti hakkında kapatma davası açılması vatana namus borcudur Bahçeli: DEM Parti hakkında kapatma davası açılması vatana namus borcudur
12:31 Mermili, gecelikli işkence sanıklarının cezası belli oldu Mermili, gecelikli işkence sanıklarının cezası belli oldu
11:45 BİM’in Kanada’dan davet aldığı iddia edildi CEO Haluk Dortluoğlu’ndan yanıt gecikmedi BİM'in Kanada'dan davet aldığı iddia edildi! CEO Haluk Dortluoğlu'ndan yanıt gecikmedi
11:01 ABD İsrail ordusuna yaptırım kararı aldı, Netanyahu “Tüm gücümle savaşacağım“ karşılığı verdi ABD İsrail ordusuna yaptırım kararı aldı, Netanyahu "Tüm gücümle savaşacağım" karşılığı verdi
10:49 Kız kaçırma meselesi bir anneyi çocuğunun gözü önünde canından etti Kız kaçırma meselesi bir anneyi çocuğunun gözü önünde canından etti
10:46 Kuzey Kore’den Japon Denizi’ne balistik füze Kriz masası kuruldu Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne balistik füze! Kriz masası kuruldu
10:36 Özgür Özel: Millet erken seçim isterse, ben de haydi derim Özgür Özel: Millet erken seçim isterse, ben de haydi derim
10:23 2. katta suçüstü yakalanan azılı hırsız ile polis ekibi evde mahsur kaldı 2. katta suçüstü yakalanan azılı hırsız ile polis ekibi evde mahsur kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 15:20:33. #1.13#
SON DAKİKA: AOC U3 Graphic Pro Serisi Profesyonel Monitörler Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement