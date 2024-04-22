Bilgisayar monitörleri konusunda güçlü bir geçmişe sahip olan AOC, profesyonel segmentte payını artırmak için U3 Graphic Pro serisini piyasaya sürdü. Bu yeni seride özellikle renk doğruluğu ve geniş renk gamı gibi profesyonel içerik üreticilerinin ihtiyaç duyduğu özelliklere odaklanıldığını görüyoruz. Ayrıca USB Tip-C gibi esnek bağlantı opsiyonlarına sahip olan bu monitörlerin çalışma alanlarının karmaşık ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandığı belirtiliyor.
AOC U3 Graphic Pro serisi monitörleri tanıttı!
Serinin başı çeken modeli U32U3CV, 32 inçlik devasa bir Nano IPS panele sahip ve 4K çözünürlük sunuyor. Diğer iki model U27U3CV ve Q27U3CV ise, sırasıyla 4K ve 2K çözünürlüğe sahip 27 inçlik ekranlarla kullanıcılara sunuluyor.
Bu modeller çerçevesiz tasarımlarıyla göz yormayan bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Calman tarafından kalibrasyon için hazır olarak geliyorlar. Bu nedenle renk doğruluğu açısından hassasiyet gerektiren işler için ideal olduğunu söyleyebiliriz.
Tüm oyuncuların sorduğu o monitör! İşte AOC PD49 fiyatı ve özellikleri
AOC, fiyatlandırma noktasında da profesyonel pazar için rekabetçi bir giriş yaptı. İspanya'daki lansman etkinliğinde açıklanan fiyatlar U32U3CV için 589 euro, U27U3CV için 469 euro ve Q27U3CV için ise 349 euro olarak lanse edildi. Bu fiyatların özellikle Avrupa pazarı düşünülerek belirlendiği ve yerel vergileri de içerdiğini söyleyelim.
Philips modelleri: 49M2C8900L: 999 euro 32M2N8900: 1199 euro 34M2C6500: 799 euro 27M2N5500: 269 euro 32M2N6800M: 899 euro AOC modelleri: Q27U3CV: 349 euro U32U3CV: 589 euro U27U3CV: 469 euro PD49: 2 bin 199 euro AG456UZCD: 1199 euro AG276QZD: 749 euro Q27G4X: 269 euro Q27G3XMN/BK: 399 euro ShiftDelete.Net (@shiftdeletenet)'in paylaştığı bir gönderi Son Dakika › Teknoloji › AOC U3 Graphic Pro Serisi Profesyonel Monitörler Tanıtıldı - Son Dakika Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy S24 FE için geri sayım başladı. Galaxy S24 FE'nin özellikleri, fiyatı ve potansiyel çıkış tarihi hakkında bilgiler ortaya çıktı. Telefon, Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 işlemcileriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Üçlü kamera kurulumu ve 10 Megapiksel selfie kamerası bulunacak. Ayrıca 12 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama seçenekleri sunulacak. Galaxy S24 FE'nin 599 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor. Xiaomi, genellikle akıllı telefonlarına iki yıl yazılım desteği veriyor. Ancak Nisan 2024 itibariyle güncelleme desteğini kaybeden Xiaomi modelleri açıklandı. Bu modeller artık MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacaklar. Xiaomi'nin uygun fiyatlı ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdürdüğü Redmi 13 modeli için pil konusunda önemli iyileştirmeler yapılacak. Akıllı telefon, 33W hızında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir batarya ile gelecek. Ayrıca Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü ve Snapdragon 4 Gen 2 işlemciye sahip olması bekleniyor. Redmi 12'nin özelliklerine benzerlik göstermesi de beklenen telefonun çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Shouguang kentinde düzenlenen 25. Çin (Shouguang) Uluslararası Sebze Bilim ve Teknolojisi Fuarı, 30 Mayıs'a kadar devam edecek. Fuarda, 450.000 metrekarelik alanda çok çeşitli sebzeler, tohumlar ve ileri teknolojiler sergileniyor. Toplamda 2.600'ün üzerinde yerli ve yabancı sebze çeşidi ve 100'den fazla ileri teknoloji fuara katılıyor. TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak, Türkiye'nin patent ve marka başvurularında dünya sıralamasında yükseldiğini belirtti. Durak, Türkiye'nin patent başvurularında 12. sırada, marka başvurularında ise 4. sırada olduğunu söyledi. Ayrıca tasarım başvurularında Çin'in ardından 2. sıraya yükseldiklerini ifade etti. Durak, öğretmen ve öğrencilere destek verdiklerini ve farkındalığı artırmak için eğitimlerin artırılacağını belirtti. 2015 yılında çıkış yapan The Witcher 3: Wild Hunt, bir oyuncu tarafından 9 yıl sonra keşfedilen easter egg ile yeniden gündeme geldi. Novigrad şehrinde bulunan askerlik posteri, CD Projekt Red'in sürprizini barındırıyor. Oyuncu, şehrin altına inmek için konsol komutlarını kullandığını ifade etti. Witcher serisinin yeni oyunu geliştirme aşamasında olduğu ve ilk oyundaki bazı sahnelerin çıkarılacağı da açıklandı. ABD Hava Kuvvetleri ve DARPA tarafından düzenlenen bir simülasyonda, tarihte ilk kez X-62A uçağı (insansız F16) ile pilotlu F16 karşı karşıya geldi. Yapay zeka, it dalaşı simülasyonunda pilotu mağlup etmeyi başardı. Yapay zekalı uçak, pilota ilk atışı yapmak için hesaplamayı daha hızlı şekilde tamamladı ve daha hassas manevralar gerçekleştirdi. Bu test, yapay zekanın karmaşık savaşlarda bile yer alabileceğini ve pilotların yerini alabileceğini gösteriyor. Apple, FineWoven (Mikro Dokuma) aksesuarlarını iPhone için üretmeyi durdurdu. MagSafe desteğine rağmen, bu ürünlerin maliyetli ve dayanıksız olduğu belirtiliyor. Yeni sızıntılara göre Apple, bu ürünlerin yerine farklı seçenekler sunacak. Ülkemizde iPhone için FineWoven aksesuarları 2 bin TL civarında satılıyor. iPhone 16 ailesiyle birlikte Mikro Dokuma aksesuarlar satışa sunulmayacak. ABD Temsilciler Meclisi, dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre, ByteDance'ın TikTok'u elden çıkarması için 6 aydan 1 yıla kadar süresi var. Tasarı, Senato'daki oylamanın ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak. Bilgisayar sahipleri tarafından popüler olarak tercih edilen GPU-Z, yeni bir güncellemeyle kritik sorunları çözüyor. Ayrıca NVIDIA'nın yeni nesil mobil ekran kartlarına da destek getiriyor. Güncelleme, hataları düzeltirken yeni ekran kartı desteğiyle daha doğru bilgi sunuyor. NVIDIA, önemli oyunları GeForce Now abonelerine sunmaya devam ediyor. Bu ay altı yeni oyun ekleyen GeForce NOW, No Rest for the Wicked gibi dikkat çeken yapımlara sahip. Ayrıca Evil West, The Crew Motorfest, Kill It With Fire 2, Lightyear Frontier ve Tomb Raider I–III Remastered da hizmete eklendi.
AOCU32U3CVU27U3CVQ27U3CVBoyut, Çözünürlük32 inç, 16: 9, 4K27 inç, 16: 9, 4K27 inç, 16: 9, 2KPanel TeknolojisiNano IPS, Anti-parlamaNano IPS, Anti-parlamaIPS QD, Anti-parlamaPerformans60Hz, Adaptif Senkron, 4ms60Hz, Adaptif Senkron, 4ms60Hz, Adaptif Senkron, 4msParlaklık, KontrastHDR 400 nit350 nitHDR 420 nitRenk1.073B renkler, %98 DCI P3, Delta E 1.073B renkler, %98 DCI P3, Delta E 1.073B renkler, %98 DCI P3, Delta E Bağlantı Noktaları2x HDMI 2.0, DP 1.4, USB C, USB hub, 3.5mm audio2x HDMI 2.0, DP 1.4, USB C, USB hub, 3.5mm audio2x HDMI 2.0, DP 1.4, USB C, USB hub, 3.5mm audioDiğerYükseklik, eğim, yatay dönüş ve pivot ayarlı stand. KVM, PIP+PBPYükseklik, eğim, yatay dönüş ve pivot ayarlı stand. KVM, PIP+PBPYükseklik, eğim, yatay dönüş ve pivot ayarlı stand. KVM, PIP+PBP
Philips modelleri:
49M2C8900L: 999 euro
32M2N8900: 1199 euro
34M2C6500: 799 euro
27M2N5500: 269 euro
32M2N6800M: 899 euro
AOC modelleri:
Q27U3CV: 349 euro
U32U3CV: 589 euro
U27U3CV: 469 euro
PD49: 2 bin 199 euro
AG456UZCD: 1199 euro
AG276QZD: 749 euro
Q27G4X: 269 euro
Q27G3XMN/BK: 399 euro
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Son Dakika › Teknoloji › AOC U3 Graphic Pro Serisi Profesyonel Monitörler Tanıtıldı - Son Dakika
Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy S24 FE için geri sayım başladı. Galaxy S24 FE'nin özellikleri, fiyatı ve potansiyel çıkış tarihi hakkında bilgiler ortaya çıktı. Telefon, Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 işlemcileriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Üçlü kamera kurulumu ve 10 Megapiksel selfie kamerası bulunacak. Ayrıca 12 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama seçenekleri sunulacak. Galaxy S24 FE'nin 599 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.
Xiaomi, genellikle akıllı telefonlarına iki yıl yazılım desteği veriyor. Ancak Nisan 2024 itibariyle güncelleme desteğini kaybeden Xiaomi modelleri açıklandı. Bu modeller artık MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacaklar.
Xiaomi'nin uygun fiyatlı ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdürdüğü Redmi 13 modeli için pil konusunda önemli iyileştirmeler yapılacak. Akıllı telefon, 33W hızında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir batarya ile gelecek. Ayrıca Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü ve Snapdragon 4 Gen 2 işlemciye sahip olması bekleniyor. Redmi 12'nin özelliklerine benzerlik göstermesi de beklenen telefonun çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.
Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Shouguang kentinde düzenlenen 25. Çin (Shouguang) Uluslararası Sebze Bilim ve Teknolojisi Fuarı, 30 Mayıs'a kadar devam edecek. Fuarda, 450.000 metrekarelik alanda çok çeşitli sebzeler, tohumlar ve ileri teknolojiler sergileniyor. Toplamda 2.600'ün üzerinde yerli ve yabancı sebze çeşidi ve 100'den fazla ileri teknoloji fuara katılıyor.
TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak, Türkiye'nin patent ve marka başvurularında dünya sıralamasında yükseldiğini belirtti. Durak, Türkiye'nin patent başvurularında 12. sırada, marka başvurularında ise 4. sırada olduğunu söyledi. Ayrıca tasarım başvurularında Çin'in ardından 2. sıraya yükseldiklerini ifade etti. Durak, öğretmen ve öğrencilere destek verdiklerini ve farkındalığı artırmak için eğitimlerin artırılacağını belirtti.
2015 yılında çıkış yapan The Witcher 3: Wild Hunt, bir oyuncu tarafından 9 yıl sonra keşfedilen easter egg ile yeniden gündeme geldi. Novigrad şehrinde bulunan askerlik posteri, CD Projekt Red'in sürprizini barındırıyor. Oyuncu, şehrin altına inmek için konsol komutlarını kullandığını ifade etti. Witcher serisinin yeni oyunu geliştirme aşamasında olduğu ve ilk oyundaki bazı sahnelerin çıkarılacağı da açıklandı.
ABD Hava Kuvvetleri ve DARPA tarafından düzenlenen bir simülasyonda, tarihte ilk kez X-62A uçağı (insansız F16) ile pilotlu F16 karşı karşıya geldi. Yapay zeka, it dalaşı simülasyonunda pilotu mağlup etmeyi başardı. Yapay zekalı uçak, pilota ilk atışı yapmak için hesaplamayı daha hızlı şekilde tamamladı ve daha hassas manevralar gerçekleştirdi. Bu test, yapay zekanın karmaşık savaşlarda bile yer alabileceğini ve pilotların yerini alabileceğini gösteriyor.
Apple, FineWoven (Mikro Dokuma) aksesuarlarını iPhone için üretmeyi durdurdu. MagSafe desteğine rağmen, bu ürünlerin maliyetli ve dayanıksız olduğu belirtiliyor. Yeni sızıntılara göre Apple, bu ürünlerin yerine farklı seçenekler sunacak. Ülkemizde iPhone için FineWoven aksesuarları 2 bin TL civarında satılıyor. iPhone 16 ailesiyle birlikte Mikro Dokuma aksesuarlar satışa sunulmayacak.
ABD Temsilciler Meclisi, dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre, ByteDance'ın TikTok'u elden çıkarması için 6 aydan 1 yıla kadar süresi var. Tasarı, Senato'daki oylamanın ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.
Bilgisayar sahipleri tarafından popüler olarak tercih edilen GPU-Z, yeni bir güncellemeyle kritik sorunları çözüyor. Ayrıca NVIDIA'nın yeni nesil mobil ekran kartlarına da destek getiriyor. Güncelleme, hataları düzeltirken yeni ekran kartı desteğiyle daha doğru bilgi sunuyor.
NVIDIA, önemli oyunları GeForce Now abonelerine sunmaya devam ediyor. Bu ay altı yeni oyun ekleyen GeForce NOW, No Rest for the Wicked gibi dikkat çeken yapımlara sahip. Ayrıca Evil West, The Crew Motorfest, Kill It With Fire 2, Lightyear Frontier ve Tomb Raider I–III Remastered da hizmete eklendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?