AOC U3 Graphic Pro Serisi Profesyonel Monitörler Tanıtıldı

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Bilgisayar monitörleri konusunda güçlü bir geçmişe sahip olan AOC, profesyonel segmentte payını artırmak için U3 Graphic Pro serisini piyasaya sürdü. Bu yeni seride özellikle renk doğruluğu ve geniş renk gamı gibi profesyonel içerik üreticilerinin ihtiyaç duyduğu özelliklere odaklanıldığını görüyoruz. Ayrıca USB Tip-C gibi esnek bağlantı opsiyonlarına sahip olan bu monitörlerin çalışma alanlarının karmaşık ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandığı belirtiliyor.

AOC U3 Graphic Pro serisi monitörleri tanıttı!

Serinin başı çeken modeli U32U3CV, 32 inçlik devasa bir Nano IPS panele sahip ve 4K çözünürlük sunuyor. Diğer iki model U27U3CV ve Q27U3CV ise, sırasıyla 4K ve 2K çözünürlüğe sahip 27 inçlik ekranlarla kullanıcılara sunuluyor.

Bu modeller çerçevesiz tasarımlarıyla göz yormayan bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Calman tarafından kalibrasyon için hazır olarak geliyorlar. Bu nedenle renk doğruluğu açısından hassasiyet gerektiren işler için ideal olduğunu söyleyebiliriz.

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AOC, fiyatlandırma noktasında da profesyonel pazar için rekabetçi bir giriş yaptı. İspanya'daki lansman etkinliğinde açıklanan fiyatlar U32U3CV için 589 euro, U27U3CV için 469 euro ve Q27U3CV için ise 349 euro olarak lanse edildi. Bu fiyatların özellikle Avrupa pazarı düşünülerek belirlendiği ve yerel vergileri de içerdiğini söyleyelim.