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Apple, Avrupa Birliği kurallarına uygun App Store hazırlığında - Son Dakika
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Apple, Avrupa Birliği kurallarına uygun App Store hazırlığında

Apple ile Avrupa Birliği arasında yaşanan sorunlar sonucunda Apple, Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası'nın zorunluluklarına uygun olarak App Store'u yeniden tasarlamaya hazırlanıyor. DMA'ya göre Apple'ın yasağa uğramaması için iPhone'da App Store dışında uygulama mağazalarına izin vermesi gerekiyor. Apple, Avrupa'ya özel App Store uygulaması sunarak bu gerekliliği yerine getirmeyi planlıyor.

Apple, Avrupa Birliği kurallarına uygun App Store hazırlığında
17.01.2024 - 00:29,
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Apple ile Avrupa Birliği (AB) arasında bir süredir üçüncü taraf uygulamalarıyla ilgili sorun yaşanıyor. Teknoloji devi, Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe alınan Dijital Piyasalar Yasası'nın (DMA) bazı zorunluluklarına karşı yeni hamleler planlıyor.

Apple, Avrupa Birliği kurallarına uygun App Store hazırlığında

Bilindiği üzere Apple, Avrupa Birliği ile uzun zamandır gerilimli bir gidişat sürdürüyor. AB, iPhone 15 serisiyle birlikte USB-C geçişi de dahil olmak üzere birtakım yaptırımlar uyguladı. Ek olarak DMA, App Store'a bir dizi yasak uygulayacağını açıkladı.

Apple, Avrupa Birliği kurallarına uygun App Store hazırlığında

DMA'ya göre Apple'ın yasağa uğramaması için iPhone'da App Store dışında uygulama mağazalarına izin vermesi gerekiyor. Teknoloji devi, bu kararı anlamsız ve temelsiz bulsa da Avrupa pazarını riske atmak istemiyor. Geçtiğimiz günlerde Apple'ın CEO'su Tim Cook ve Avrupa Birliği'nin antitröst şefi Margrethe Vestager ile Apple Park'ta bir araya geldi.

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Görüşmeye ilişkin ayrıntılı detaylar henüz ortaya çıkmadı. Ancak Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple, bu görüşmenin ardından yeni bir girişimde bulunacak. Buna göre teknoloji devi, Avrupa'ya özel App Store uygulaması sunacak.

Apple, Avrupa Birliği kurallarına uygun App Store hazırlığında

Avrupa'ya özel App Store, DMA'nın dayattığı kurallara uygun olarak tasarlanacak. Öte yandan DMA, Apple'a kurallara uyması için 7 Mart'a kadar süre verdi. Yani özel olarak tasarlanacak App Store'un yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

Kaynak: Shiftdelete
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