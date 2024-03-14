Arçelik, Antalya\'da Yetkili Satıcılar ve Yetkili Servisler Bölgesel Toplantısı Gerçekleştirdi

Arçelik, Arçelik-Beko Yetkili Satıcılar ve Yetkili Servisler Bölgesel Toplantıları'nın ilkinin Antalya'da gerçekleştirildiğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplantıya Akdeniz ve Ege bölgesindeki 11 ilden yetkili satıcı ve yetkili servis katıldı.
600 yetkili satıcı ve servisin katıldığı toplantılarda dünyada ve Türkiye'de sektörün durumu, 2024 hedefleri, yeni ürün ve teknolojiler ile ilgili sunumlar yapıldı. Markaların kıdemli direktör ve yöneticilerinin katılımıyla çeşitli paneller gerçekleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Türkiye'nin dünyanın 2. büyük beyaz eşya üretim üssü konumunda olduğunu belirterek, "Arçelik ve Beko olmak üzere Türkiye genelinde yaklaşık 3000 yetkili satıcımız, 600'ün üzerinde yetkili servisimiz bulunuyor. Yetkili satıcılarımız ve servislerimizle bir araya gelerek şirketimizin önceliklerini paylaşmayı, onlarla görüş alışverişinde bulunmayı çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.
En fazla ciro yapan bayilerinin arasında Antalya bayilerinin bulunduğunu belirten Dinçer, "Antalya'daki otellerimizin çoğu markalarımızın ürün ve hizmetlerini tercih ediyor" yorumunu yaptı.
Dinçer, Arçelik'in "Enerjiniz İyi Olsun" diyerek "Yenilenebilir Enerji Dönüşümü Atılımı" başlattığını hatırlatarak şu açıklamalarda bulundu:
"2023 yılında yerli güneş paneli üretimine başladık. Enerji depolama sistemleri, inverter, ısı pompası ve elektrikli araç şarj cihazlarıyla ürün gamımızı genişlettik. Şimdi bu enerji dönüşümünü yetkili satıcılarımız ve servislerimizle tüm Türkiye'ye genişletiyoruz. Yenilenebilir enerji dönüşümü atılımında güneş enerjisi potansiyeliyle özellikle Antalya, Isparta ve Burdur'un öncü birer merkez olacağına inanıyoruz. Yetkili satıcılarımızın çatılarını güneş panelleriyle yeniliyoruz ve mağaza önlerine araç şarj istasyonları yerleştiriyoruz. Bölgedeki müstakil evler ve otellerde güneş paneli kullanımıyla enerji tasarrufu açısından önemli değer yaratabiliriz. Elektrikli araç kullanımının da Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu Antalya'da elektrikli şarj cihazlarını yetkili satıcı ve servislerimiz aracılığıyla en iyi teknoloji ve en uygun koşullarla müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz."
Antalya'nın kadınların ekonomiye katılımı açısından da öne çıktığını aktaran Dinçer, Beko markasıyla sürdürdükleri "Kadının İşi, Gücü" projesiyle ilgili, Cumhuriyetin 100. yılında projenin ilk hedefi olan bayi ekosisteminde 100 kadın bayiye ulaştığını ve Antalya'da çok sayıda kadın bayileri bulunduğunu, bayilerin çalışanlarının da ağırlıklı olarak kadınlardan oluştuğunu ifade etti.
Dinçer, Arçelik'in kadın teknisyen oranını artırma amacıyla başlattığı "500 Kadın Teknisyen" projesine de dikkati çekerek, cinsiyet ayrımı olmaksızın kadınların tüm meslek kollarında güçlenmesini desteklediklerini ve projeyle de 644 kadın teknisyene ulaşıldığını kaydetti.
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