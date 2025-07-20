ASELSAN IDEF 2025'te Yeni Teknolojilerini Sergileyecek - Son Dakika
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Teknoloji

ASELSAN IDEF 2025'te Yeni Teknolojilerini Sergileyecek

20.07.2025 10:52
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ASELSAN, IDEF 2025'te 300'den fazla ürünle, yeni nesil teknolojilerini tanıtacak.

ASELSAN, 300'den fazla ürünü ile oyun değiştirici yeni nesil teknolojilerini dünyanın en prestijli fuarları arasında gösterilen IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında sergileyecek.

ASELSAN, 22-27 Temmuz tarihleri arasında yeni formatıyla İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenecek IDEF 2025'te ileri teknolojilerini küresel oyuncularla buluşturacak. ASELSAN, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı sorumluluğunda düzenlenen fuarın katılımcıları arasında yer alacak. ASELSAN, IDEF'te denizlerin altından uzayın derinliklerine uzanan; kara, deniz, hava, hava savunma, sınır-sahil güvenlik, haberleşme, elektronik harp, elektro-optik ve silah sistemlerinde özgün mühendislik çözümleriyle geliştirilen 300'den fazla ürününü sergileyecek.

ÇELİKKUBBE KONSEPTİ IDEF'TE

ASELSAN, Türkiye'nin Katmanlı Hava Savunma Sistemi ÇELİKKUBBE konseptini oluşturan ileri teknolojilerini de fuar katılımcılarıyla buluşturacak.

ASELSAN; Milli Muharip Uçak KAAN, ATAK ve GÖKBEY helikopterleri ile AKINCI İHA'ya sağladığı teknolojik çözümleri de IDEF'te sergileyecek. İhracat odaklı büyüme stratejisiyle dünyanın dört bir yanına ulaşan ASELSAN, fuarda küresel ölçekte birçok yeni iş birliğine ve siparişlere kapı aralayacak.

YENİ NESİL SİSTEMLER VİTRİNE ÇIKIYOR

ASELSAN, IDEF boyunca pek çok oyun değiştirici yeni nesil harp sistemlerinin lansmanını yapacak. ASELSAN; kara, hava ve denizde kullanılan çok sayıda yeni sistemi ilk kez vitrine çıkaracak.

ASELSAN, tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"ASELSAN; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağlı anonim bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürüyor. ASELSAN; başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yurt içi ve yurt dışı ihtiyaç makamlarının, haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok geniş bir ürün yelpazesine sahip bulunuyor.

ASELSAN bugün özgün ürünlerini ihraç eden, dünyanın ilk 100 savunma sanayii şirketi (Defense News Top 100) listesinde 42'nci sırada yer alan, millileştirme ile örnek olan, yerel kuruluşlar ile iş birliği modelleri kurgulayarak uluslararası pazarlarda ortaklıklar kuran, yatırım yapan bir marka haline geldi. Dünyanın en hızlı büyüyen ilk 10 savunma sanayii şirketi arasında yer alan ASELSAN, ihracat alanında yakaladığı güçlü ivmeyi sürdürüyor. 50'nci gurur yılına ulaşan ASELSAN, yürüttüğü teknoloji geliştirme çalışmaları sonucunda nanometre boyutlarında detayları olan malzemelerin tasarım ve üretiminden başlayarak her türlü kara, hava, deniz, uzay araçlarına cihaz, sistem tasarlayıp üreten, bu cihaz ve sistemleri her türlü platforma entegre edebilen bir teknoloji firması olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ürettiği teknolojilerin savunma sanayii dışında da kullanımı için çalışan ASELSAN; sivil alanda da ulaşım, enerji, güvenlik ve sağlık sektörüne yönelik çözümleriyle faaliyetlerine devam ediyor. ASELSAN, ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Türkiye'nin teknolojide dışa bağımlılığını en aza indirmek, ilkleri, en iyileri ve oyun değiştirici teknolojileri Türkiye'de üreterek savunma sanayiinin öncü firması olma misyonunu sürdürmeyi hedefliyor."

Kaynak: DHA

Teknoloji, İstanbul, Aselsan, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ASELSAN IDEF 2025'te Yeni Teknolojilerini Sergileyecek - Son Dakika

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