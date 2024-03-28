Teknoloji

Cebe sığabilecek bir boyutta olan akıllı telefonlar, günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Her an internete erişimi mümkün kılan bu elektronik cihaz, mutlaka sahip olunması gereken ürünler arasında yer alıyor. Ancak son yıllarda Türkiye'de artan döviz kuru nedeniyle teknolojik ürünlerin fiyatları ciddi oranda arttı. Bu bağlamda uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri araştırılıyor. Biz de bu içeriğimizde asgari ücretle alınabilecek, bütçe dostu akıllı telefonları sıraladık. Söz konusu modellere yakından bakalım.

Asgari Ücretle Alınabilecek Uygun Fiyatlı Akıllı Telefonlar

Bütçe dostu bir akıllı telefon araştırırken en dikkat etmeniz gereken nokta, verdiğiniz paraya karşılık en iyi performansı verecek cihazı tercih etmek. Giriş ve orta segmentte, amiral gemisi modellerinin sunduğu performansı bulmak zor olsa da, bütçenize uygun yeterli performansı verecek bir cihaz bulmak mümkün. Biz de uygun fiyatlı akıllı telefon modellerini sıralarken bunu göz önünde bulundurduk.

Asgari ücretle alınabilecek bütçe dostu telefonlara geçelim.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Uygun fiyatlı akıllı telefonlar listemizin ilk sırasında Xiaomi markasına ait Redmi Note 12 Pro bulunuyor. 6.67 inç boyutunda, FHD+ çözünürlükte, 120 Hz destekli AMOLED ekrana sahip olan akıllı telefon. Qualcomm Snapdragon 732G işlemcisinden güç alıyor.

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla gelen model, 108 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel kameralara sahip. Ön tarafında ise 16 Megapiksellik özçekim kamerası yer alıyor. Öte taraftan Android 11 tabanlı MIUI 13 üzerinde çalışan bütçe dostu telefon, 67 W turbo şarjdan beslenen 5000 mAh'lik bataryadan güç çekiyor.