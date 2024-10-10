Atatürk Üniversitesi TEKNOFEST’te Derece Elde Etti - Son Dakika
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Teknoloji

Atatürk Üniversitesi TEKNOFEST’te Derece Elde Etti

Atatürk Üniversitesi TEKNOFEST’te Derece Elde Etti

Atatürk Üniversitesi, TEKNOFEST'te 3 projeyle ödül kazanarak başarılarını taçlandırdı.

10.10.2024 12:50
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Atatürk Üniversitesi öğrencileri, 2- 6 Ekim'de Adana'da düzenlenen Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) 3 farklı kategoride derece elde etti.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, danışmanlığını Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Dal'ın yürüttüğü "Aquasos" takımı, Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorisinde, boğulma tehlikesini tespit edebilen yapay zeka destekli akıllı yüzücü bilekliği projesiyle birinci, danışmanlığını Mühendislik Fakültesinden Prof. Dr. Köksal Erentürk'ün yürüttüğü "TTURKS ROCKET Team", Dikey İniş Roket Yarışmasında ikinci, yine danışmanlığını Doç. Dr. Dal'ın yaptığı "Koyun Shaun" takımı da basınç haritalama yöntemiyle koyunlarda topallığı tespit edebilen yeni nesil sistem projesi ile Gıda ve Tarım kategorisinde üçüncü oldu.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, öğrencilerin teknolojik projelerde gösterdiği başarının üniversite ve Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıdığını belirtti.

TEKNOFEST'in önemine vurgu yapan Hacımüftüoğlu, "Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarılar, Atatürk Üniversitesinin bilim ve teknolojiye verdiği önemin bir göstergesidir. TEKNOFEST gibi önemli organizasyonlarda yer almak, gençlerimizin sadece bugüne değil, geleceğe de yön vermelerine imkan sağlıyor. Üniversitemizin öğrencileri, ülkemizin teknoloji odaklı gelişim hamlelerine değerli katkılar sunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin hem yarışmacıları hem de stantlarıyla TEKNOFEST'te aktif şekilde yer alarak teknoloji odaklı etkinliklere desteğini sürdüreceğini kaydeden Hacımüftüoğlu, yarışmaya katılan ve derece elde eden tüm takımlar ile danışmanları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Atatürk Üniversitesi TEKNOFEST’te Derece Elde Etti - Son Dakika

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