Türkiye'de her ay başında bir önceki ayın en çok satılan sıfır otomobiller listesi paylaşılıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından aylık olarak paylaşılan verileri sizler için haberleştiriyoruz. Peki Avrupa'da durumlar ne? Avrupa'da en çok satan sıfır kilometre otomobiller hangileri? İşte detaylar…
Avrupa'da Şubat ayında en çok satılan sıfır kilometre otomobiller!
Avrupa'da 2024 yılının Şubat ayı en çok satılan sıfır otomobiller verileri açıklandı. Listeyi hem sizlerle paylaşmak hem de Türkiye'de en çok satılan otomobiller ile kıyaslamak istedik. İşte karşınızda Avrupa'da en çok satılan sıfır otomobiller listesi:
Dacia Sandero: 20 bin 797
Tesla Model Y: 19 bin 760
Volkswagen Golf: 19 bin 940
Peugeot 208: 18 bin 476
Citroen C3: 17 bin 787
Skoda Octavia: 16 bin 587
Toyota Yaris Cross: 15 bin 760
Renault Clio: 15 bin 2
Volkswagen T- Roc: 13 bin 975
Peugeot 2008: 13 bin 900
Her ay hazırladığımız listelerde genelde ilk iki sırada Renault Clio ve Fiat Egea yer alıyor. Ancak Avrupa piyasasına baktığımızda özellikle Dacia'nın büyük bir atılım yaptığını görmek mümkün. Özellikle Avrupa'daki fiyat politikası ve müşteri istekleri konusunda araçlara ekledikleri donanımlara bakıldığında birinciliğin normal olduğunu da görebiliyoruz.
Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili 30 dakikada rekor kırdı!
Şubat ayında en çok satılan markaları sıralamasına baktığımızda ise bizleri şöyle bir tablo karşılıyor:
Volkswagen: 95 bin 511
Toyota: 69 bin 521
Peugeot: 57 bin 987
Skoda: 57 bin 638
BMW: 54 bin 501
Renault: 49 bin 348
Mercedes-Benz: 48 bin 708
Dacia: 46 bin 111
Audi: 45 bin 664
Hyundai: 39 bin 738
Peki siz Avrupa'da en çok satılan otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın…
Son Dakika › Teknoloji › Avrupa'da Şubat Ayında En Çok Satılan Sıfır Kilometre Otomobiller - Son Dakika
Bayraktar TB3, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 elektro-optik keşif ve hedefleme sistemi ile gerçekleştirdiği 25. uçuşunda 6 saat boyunca havada kalarak toplam 196 saatlik uçuş süresine ulaştı. Bugün ise 26. uçuş testinde 27 saat 19 dakika havada kalarak 4.600 km mesafe kat etti.
Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri arasında yer alan A101, son dönemlerde elektronik ürünlerle dikkat çekiyor. Şimdi ise iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy Z Fold 3'ü satışa sunuyor. iPhone 14 Plus 512 GB modeli 59.999 TL, Galaxy Z Fold 3 ise 32.499 TL fiyat etiketine sahip. Ayrıca Samsung Galaxy A04 modeli de uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
Google Şifre Yöneticisi, son güncelleme ile birlikte telefonunuzda bulunan şifreleri direkt olarak kendi veri tabanına geçirebilecek. Bu özellik sayesinde kullanıcı deneyiminde iyileşme bekleniyor ve uygulamanın rakiplerine oranla daha tercih edilir hale gelmesi bekleniyor. Google Şifre Yöneticisi, ücretsiz ve Google ekosistemine tam uyumlu olduğu için Android kullanıcıları için en uygun çözüm olarak görünüyor. Şifre entegre etme özelliği masaüstü cihazlarda da stabil çalışıyor. Bu güncelleme ile birlikte Google'ın şifre yönetimi uygulamaları arasındaki rekabette öne geçmesi bekleniyor.
Popüler video konferans uygulaması Zoom, son çeyrekteki karlılığını beklentilerin üzerinde artırarak %10 oranında bir değer artışı yaşadı. Şirket, kendi hisselerinin 1.5 milyar dolarlık bir kısmını satın alarak başka bir kuruluş tarafından satın alınacağına dair öngörüleri çürüttü. Zoom, çağrı merkezi ve yapay zekalı sohbet asistanları gibi yeni projelere imza atarak büyümeye devam edeceğini açıkladı. Analistler, şirketin çağrı merkezlerinin 2025 yılına kadar büyümeye devam edeceğini ve yapay zeka asistanlarının gelişimiyle hisselerde artış olabileceğini belirtti. Önümüzdeki yıl için Zoom'un tahmin edilen ciro miktarı ise 4.6 milyar dolar olarak belirlendi.
Sennheiser, son kablosuz kulaklık serisi olan Momentum True Wireless 4'ü resmi olarak duyurdu. Yeni model, önceki versiyonuna kıyasla bir dizi önemli iyileştirmeye sahip. Ses performansı açısından yüksek çözünürlüklü ses deneyimi sunan aptX Lossless ve aptX Adaptive gibi kodeklerle kayıpsız ses desteği sağlıyor. Bağlantı özellikleri açısından Bluetooth 5.4 kullanılarak daha sağlam ve güvenilir bir bağlantı sunuluyor. Pil ömrü ise tek bir şarjla 8 saate kadar kullanım süresi sunarken, şarj kutusu ile bu süre 24 saate kadar uzatılabiliyor. Diğer özellikler arasında Şeffaf Mod, Smart Control uygulaması, IPX4 su direnci ve dokunmatik kontroller bulunuyor.
E-spor dünyasının büyümesiyle birlikte profesyonel turnuvalar da popüler hale gelirken, NVIDIA'nın yaşadığı teknik sorun PGL'nin düzenlediği Counter-Strike 2 turnuvasında eleştirilere neden oldu. Virtus Pro'nun oyuncusu James'in bilgisayarının çökmesi sonucunda takım turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. PGL, sorunu çözebilmek için NVIDIA ile çalıştıklarını belirtti.
Üçüncü taraf kılıf üreticileri tarafından sızdırılan tasarım detaylarına göre iPhone 16'nın dikey kamera stiline sahip olacağı ortaya çıktı. Sonny Dickson tarafından paylaşılan kılıf fotoğraflarında, daha büyük bir kamera kısmı olduğu görülüyor. Apple'ın bu tasarıma geri döneceği söyleniyor. Ayrıca, iPhone 16 Pro modelinde yeni düğmelerin yer alacağı ve Yakalama Düğmesi'nin sadece kamera işlevleriyle sınırlı olabileceği belirtiliyor.
Google, Android 15'in geliştirici ön izlemesini paylaştı ve Realme'nin hangi modellerin bu güncellemeyi alacağı açıklandı. Android 15, kişisel gizlilik ve kullanıcı güvenliğine odaklanarak önemli özellikler sunacak. Realme'nin beta testlerine ne zaman başlayacağı henüz kesin değil, ancak temmuz ayında Android 15 çalışmalarının tamamlanması bekleniyor.
2023 yılında Türkiye'de dijital ödeme sistemleri ve kart kullanımı rekor seviyelere ulaştı. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, kartlı ödemelerin toplam hacmi 8,2 trilyon TL'ye yükseldi. Temassız ödeme sistemi pandemi sonrası dönemde de hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. İnternet üzerinden yapılan kartlı ödemelerin tutarı ise 2,4 trilyon TL'ye ulaştı. Kart sayılarında da artış yaşandı ve kredi kartı sayısı yüzde 18, banka kartı sayısı yüzde 12, ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 26 arttı. Temassız ödeme yöntemi ise toplam ödemelerin yüzde 27'sini oluşturdu. Mağaza içi ödemelerin yüzde 37'si temaslı yöntemlerle gerçekleşirken, internet ve mobil ödemelerin payı yüzde 36 oldu.
İzmir'de İZBAN'da teknik arıza yaşandı. Arıza nedeniyle Hilal İstasyonu'nda trenlerden inen İzmirliler, raylar üzerinde yürüyerek metro istasyonuna ulaşmaya çalıştı. O anlar ise kameralara yansıdı.
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 27 saat havada kaldığı 26. test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ile havalanan milli SİHA, 27 saatlik uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 4 bin 600 kilometre mesafe kat etti. Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 224 saat havada kaldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?