Bakan Faruk Çelik, Uludağ'daki Zirvede Tarımın Geleceğini Değerlendirdi - Son Dakika
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Teknoloji

Bakan Faruk Çelik, Uludağ'daki Zirvede Tarımın Geleceğini Değerlendirdi

Bakan Faruk Çelik, Uludağ\'daki Zirvede Tarımın Geleceğini Değerlendirdi
22.05.2025 19:19
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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde, tarımın geleceği ve yapay zekâ teknolojilerinin sektöre etkisi ele alındı. Faruk Çelik, tarımın stratejik önemine dikkat çekerken, gıda ve su krizine karşı topyekûn mücadele çağrısı yaptı.

Bursa Uludağ Üniversitesi, 22 Mayıs'ta tarımın geleceğini masaya yatıran önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türk dünyasının tarımda öncü ve küresel bir güç olabilmesi hedefiyle düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilir Tarım Zirvesi, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) öncülüğünde gerçekleştirildi.

Zirvede, önümüzdeki 10 yıla yön verecek düzeltici ve önleyici tarım politikaları ele alınırken, etkinliğe 64. Dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Bursa Valisi Erol Ayyıldız da katıldı.

Bakan Faruk Çelik, Uludağ'daki Zirvede Tarımın Geleceğini Değerlendirdi

FARUK ÇELİK'TEN GIDA VE SU UYARISI

Zirvede Haberler.com muhabiri Dilşad Özcan'a özel açıklamalarda bulunan Faruk Çelik, tarımın stratejik önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Tarım bizim lokomotif sektörlerimizden bir tanesi. İlk insandan bu yana, son insana kadar tarım olmazsa olmaz bir alandır. Bu mesele sadece bir toplantı ya da sivil toplum örgütünün işi değil; topyekûn bir mücadeleye ihtiyaç var. İnsanoğlu gıdaya erişimde ciddi sorunlarla karşı karşıya ve bu sorunlar önümüzdeki 20 yılda daha da büyüyecek. Dolayısıyla bu konuda hem ülkeleri yönetenler hem de tüm dünya insanları büyük bir sorumluluk taşıyor."

Çelik, su ve gıdaya erişimde yaşanan küresel sıkıntılara da vurgu yaparak:

"Bugün yaklaşık 80 ülke bu konuda zorluk yaşıyor. Bu sayının artması kaçınılmaz. Gıdaya ve suya erişim, perde arkasındaki savaşların temel nedeni haline geliyor. Türkiye güzel bir coğrafyada yer alıyor. Toprağımızın, tabiatın ve doğal kaynaklarımızın kıymetini bilip onları korumak zorundayız," dedi.

"YAPAY ZEKA, TARIMI DÖNÜŞTÜRECEK"

Konuşmasında yapay zekâ teknolojilerinin tarım üzerindeki etkilerine de değinen Çelik:

"Tarımda yapay zekâ konusu yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Artık 'yapay zekâ öncesi' ve 'yapay zekâ sonrası' diye bir ayrım yapmamız gerekiyor. Yapay zekâ belki de insan faktörünü devreden çıkaracak düzeyde gelişmelere sahip olacak. Ancak bu teknolojiyi içselleştirebilirsek, verimlilik ve ihtiyaçların karşılanması açısından çok hızlı bir dönüşüm süreci başlayacak. Dünya bu yeni döneme girmiş bulunuyor. Biz de bu alanda üzerimize düşeni yapmak zorundayız," ifadelerini kullandı.

Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Faruk Çelik, Teknoloji, Yaşam, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bakan Faruk Çelik, Uludağ'daki Zirvede Tarımın Geleceğini Değerlendirdi - Son Dakika

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