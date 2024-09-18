Bakan Kacır, Milli Teknoloji Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Teknoloji

Bakan Kacır, Milli Teknoloji Vurgusu Yaptı

Bakan Kacır, Mardin'de lise öğrencilerine milli teknoloji ve yerli üretim konularında bilgi verdi.

18.09.2024 23:28
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BAKAN KACIR: KRİTİK TEKNOLOJİLERİ YERLİ VE MİLLİ İMKANLARIMIZLA GELİŞTİRMEK VE ÜRETMEK ZORUNDAYIZ (3)

ASTRONOT GEZERAVCI'NIN KATILIMIYLA LİSE ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

Çeşitli açılışlarda bulunmak üzerine Mardin'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da katılımıyla lise öğrencileri ile bir araya geldi. Programa; Bakan Kacır'ın yanı sıra Vali Tuncay Akkoyun, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, TÜBİTAK Bilim ve Toplum (BİTO) Başkanı Ömer Kökçam, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak katıldı.

?Burada konuşan Kacır, Türkiye'nin sanayide ve teknolojide yerlileşme ve millileşme adımlarını sıkılaştırdığını belirtti. Lise öğrencilerine seslenen Bakan Kacır, "2000'li yıllardan sonra Cumhurbaşkanımızın sağlam iradesiyle Türkiye; sanayide ve teknolojide yerlileşme ve millileşme adımlarını sıkılaştırdı ve gerçekten de muazzam bir mesafe katledildi. Bu milletin öz evlatları, alın ve akıl teri ile KAAN'ı, Kızılelma'yı üretti ve bu milletin imzasını gökyüzüne attı. Bu muazzam bir başarı hikayesidir. İsrail'in Lübnan'da binlerce çağrı cihazına yerleştirdiği patlayıcıları uzaktan gönderdiği sinyalle patlattı. Onlarca kişiyi öldürdü. Yüzlerce, binlerce kişiyi de yaraladı. İşte milli teknoloji hamlesinin ne kadar kıymetli ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Biz bütün kritik teknolojilerde kendi sistemlerimizi geliştirmek zorundayız. Bütün teknoloji alanlarında bağımsız olmak zorundayız. Bugünün dünyası böyle bir dünya ve bu coğrafya zor bir coğrafya, dört bir tarafımızda maalesef savaşlar var. Biz bu topraklarda bir olacağız, beraber olacağız ve kardeş olacağız. Alın teriyle, akıl teriyle hep birlikte bu coğrafyanın huzur ve güven adası olmaya devam edeceğiz. Biz size güveniyor ve inanıyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun" dedi.

Gezeravcı ise yaptığı konuşmada programa gelenlere teşekkür ederek, uzay yolculuğunu öğrencilerle paylaştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji Bakan Kacır, Milli Teknoloji Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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