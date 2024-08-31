Türkiye'nin gemi ve denizaltılarında kullanılan milli sistemler açıklandı - Son Dakika
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Teknoloji

Türkiye'nin gemi ve denizaltılarında kullanılan milli sistemler açıklandı

Türkiye\'nin gemi ve denizaltılarında kullanılan milli sistemler açıklandı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin gemi ve denizaltılarında kullanılan milli sistemlerin ayrıntılarını paylaştı.

31.08.2024 13:46
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin gemi ve denizaltılarında kullanılan milli sistemlerin ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi ile Mavi Vatan'a güç katıyoruz. Gemilerimizde ve denizaltılarımızda milli sistemlerimiz var. Türkiye'nin bilim ve teknoloji öncüsü TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), geliştirdiği yerli ve milli sistemlerle vatan savunmasında ve denizlerimizde hak ve menfaatlerimizin korunmasına büyük katkı sağlıyor. Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefiyle, büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır'ın, sosyal medya paylaşımında yer alan Mavi Vatan savunmasında kullanılan teknolojiler şu şekilde sıralandı:

-Keşif, gözetleme, sızma, angajman gibi çeşitli eğitim senaryolarının farklı saha ve koşullarda icra edilmesini sağlayan yüksek sadakatli ve gerçek zamanlı denizaltı taktik simülatörü.

-Denizaltılarda hedef tespit, takip, sınıflandırma, iz yönetimi ve hedef hareket analizi, milli torpidomuz AKYA dahil modern ağır torpidolar ateşleme ve güdebilmeyi sağlayan Müren savaş yönetim sistemi.

-Su üstü platformlar için yoğun tehdit ortamında yön kestirimi yapabilme kabiliyetli su üstü elektronik destek sistemi.

-Torpidolara platformdan bağımsız ve ateşleme imkanı sunan taşınabilir atış kontrol sistemi.

-Batarya hücrelerinin gerçek zamanlı olarak sıcaklık, gerilim ve akım değerlerinin anlık izlenmesini sağlayan denizaltı batarya izleme sistemi.

-Aktif sonar transmisyonlarının tespit, analiz ve konumlandırmasını gerçekleştiren denizaltı intersept batarya izleme sistemi.

-Torpido tehdidi altında akustik aldatıcı/karıştırıcılarla savunmayı sağlayan taktiklerin geliştirildiği, torpidoya karşı taktik simülatör.

-Deniz mayınlarına karsı korunma amacıyla gemilerin manyetik alanını baskılayan ve güvenli seviyeye indirgeyen gemi üstünde ve karada yer alan manyetik iz ölçüm ve giderme sistemleri.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin gemi ve denizaltılarında kullanılan milli sistemler açıklandı - Son Dakika

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