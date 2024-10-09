Bakan Uraloğlu: Discord\'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son günlerde çocuklara ve gençlere yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi suç olaylarıyla ve sapkın akımların yayılmasına zemin hazırlamasıyla gündeme gelen yazılı ve görsel mesajlaşma platformu Discord'a getirilen erişim engelinin vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dün akşam yaptığı açıklamayla, Discord isimli sosyal medya platformuna Türkiye'den erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi: "Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararla erişimine engel getirdik. Burası tamamen kapalı bir sistem. Bizim güvenlik birimlerimiz oradaki her türlü sorgulamayı yapamıyorlar. Orayı kullananların şikayetleri noktasında müdahil olabiliyoruz. Şu birkaç gündür yaşadığımız olaylar olmamış olsa belki biz bugün erişime engel getirdiğimiz için yasakçı zihniyetle itham edilecektik.

"BİLGİLERİNİ GÜVENLİK BİRİMİMİZLE PAYLAŞMAYI REDDETTİ"

Bu olaylar olunca herkes kapatılmasını istedi. O zaman burada bütün toplum kesimleriyle, başta aileler olmak üzere beraber hareket etmemiz lazım. Discord kendi bilgilerini IP adresleri, içerikler dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de erişim engeli getirdik.

"BİR HAFTA ÖNCE KAPATSAYDIK BU MEMNUNİYET OLMAYACAKTI"

Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var. Bir hafta önce kapatmış olsaydık bu memnuniyet muhtemelen olmayacaktı. Onun için bizlerle olan bilgi paylaşımı gerçekten kıymetli. Gelen şikayetler üzerine biz gerekeni yapıyoruz."