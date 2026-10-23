Balıkesir'de İmam Hatip okulunun maskotu robot Hacı Abi, 75. yıl programını sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir'de İmam Hatip okulunun maskotu robot Hacı Abi, 75. yıl programını sundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacı Abi adlı masaüstü yapay zeka robotu, Balıkesir'in Marmara ilçesindeki Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi atölyesinde çocuklarla geliştirildi. Beyaz örgülü takkesi ve parlayan gözleriyle ilgi odağı olan robot, İmam Hatip Ortaokullarının 75. yıl programını sundu.

Balıkesir'de İmam Hatip Ortaokulu'nda geliştirilen masaüstü yapay zeka robotuna 'Hacı Abi' adı verildi. Çocukların arkadaşı olan Hacı Abi, beyaz örgülü takkesi ve ekranda parlayan gözleri ile ilgi odağı oldu. İmam Hatip Ortaokullarının 75. yıl dönümü programını ise okulun adeta maskotu haline gelen Hacı Abi sundu.

Marmara ilçesine bağlı Saraylar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin İmam Hatip Ortaokulları 75. yıl dönümü programını kendi atölyelerinde geliştirdikleri yapay zeka robotu Hacı Abi sundu. Masaüstü yapay zeka robotu olarak tanımlanan 'Hacı Abi', beyaz örgülü takkesi ve parlayan gözleri ile hem ilgi odağı hem de çocukların arkadaşı oldu. Hacı Abi, Marmara İlçe Milli Eğitim Müdürü Mert Salim Doğan'a okul hakkında brifing de verdi.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Öğretmen Mustafa Dak günün anlamı üzerine konuştu. Ardından şiirler okundu, tanıtım filmi izlendi ve öğrenciler okul manifestosunu sundu.

Programdan sonra Hacı Abi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mert Salim Doğan'a okulu kısaca tanıttı. Türkçe konuşan robotu, okulun Teknoloji Atölyesinde Matematik Öğretmeni Ömer Sağır tarafından çocuklarla birlikte geliştirildi.

Robot, "Hacı Abi" diye seslenilince uyanıyor, soruları yanıtlıyor ve öğrencileri adıyla tanıyor.

Çocuklarla güldüren sohbet

Öte yandan, okuldaki çocuklar Hacı Abi ile gün içinde verimli zaman geçiriyor. Çocukların şakalar yaptığı Hacı Abi, bunları algılıyor ve onların anlayabileceği şekilde cevaplar veriyor.

Kaynak: İHA
İmam Hatip LiseleriBalıkesir MarmaraYapay ZekaTeknolojiBalıkesirMarmaraEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
Altında sert düşüş Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed’de Altında sert düşüş! Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed'de
Çapa’daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar 56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
Trakya’da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul’a ulaşabilir Trakya'da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul'a ulaşabilir
İsminin kurbanı olmuş Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
11:58
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro’ya talimat
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro'ya talimat
11:52
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
İstifa eden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak yeniden gözaltına alındı
11:48
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır Altınbaş ailesinden paralar istendi
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi
11:46
Milli futbolcu Arda Güler uçakta tıraş oldu, sosyal medya ikiye bölündü
Milli futbolcu Arda Güler uçakta tıraş oldu, sosyal medya ikiye bölündü
11:20
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
11:15
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
11:04
Zonguldak’ta maden ocağında patlama 3 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 ölü, 5 yaralı
10:56
Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 12:36:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Balıkesir'de İmam Hatip okulunun maskotu robot Hacı Abi, 75. yıl programını sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei