Başkan Tombaş'tan Sultanbeyli'de TEKNOFEST kuşağına tam destek - Son Dakika
Başkan Tombaş'tan Sultanbeyli'de TEKNOFEST kuşağına tam destek

13.08.2025 16:45
Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, 500 gençle buluşarak TEKNOFEST Kuşağı'nın yetişmesi için Bilim Sultanbeyli Merkezi'nde robotik kodlama, yapay zeka ve astronomi gibi alanlarda ücretsiz eğitim verdiklerini, gençlik yatırımlarını sürdüreceklerini söyledi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Gençlerle Hasbihal" programında yaklaşık 500 genç ile bir araya geldi. TEKNOFEST Kuşağının yetişmesi için ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Tombaş, "Geçen yıl hizmete açtığımız Bilim Sultanbeyli Merkezi'mizde; robotik kodlamadan yazılıma, yapay zekadan astronomi ve uzay bilimlerine kadar farklı branşlarda eğitim veriyoruz. Çünkü TEKNOFEST Kuşağı'nın yetişmesini önemsiyoruz" dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş gençlerle buluştu. Gazeteci-Yazar Türker Akıncı'nın moderatörlüğünde yaklaşık 500 genç ile sohbet ortamında bir araya gelip sorularını cevapladı.

"ÖĞRENCİ DOSTU BELEDİYE"

Gençlere yönelik yatırım ve destekleri artırdıklarını vurgulayan Tombaş, " İstanbul'un en fazla genç nüfusa sahip ilçelerinden biriyiz. O yüzden gençlik yatırımlarını önemsiyoruz. İstanbul'un en büyük spor komplekslerinden biri olacak Mehmet Akif Spor Kompleksi'nin inşasına başladık. Sultanbeyli Gençlik Merkezi'nde (SUGEM) eğitim ve sınavlara destek kurslarımızda kapasiteyi artırdık. Bu yıl SUGEM öğrencilerimiz tarihi başarıya imza attı. YKS Sınavı'nda ilk 2 bine, ilk 4 bine giren öğrencilerimizle birlikte toplamda ilk 100 binde 90 öğrencimizle tarihi başarı yakaladık. Üniversiteyi kazananlara bu yıl da başarı ödülü vereceğiz. İstanbulkart abonman desteğimizi sürdüreceğiz. Öğrenci dostu belediye anlayışıyla her adımda öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

BİLİM SULTANBEYLİ MERKEZİ'Nİ HİZMETE AÇTIK

Sultanbeyli'de bilim merkezi sayısını 2'ye çıkardıklarını belirten Tombaş, "Geçen yıl Bilim Sultanbeyli Merkezi'mizi açtık. Burada robotik kodlamadan yazılıma, yapay zekadan astronomi ve uzay bilimlerine kadar farklı branşlarda ücretsiz eğitim veriyoruz. Türkiye'nin en gelişmiş İHA'larını, SİHA'larını yapan, yazılımda devrim yapan mühendislerinin içinde Sultanbeyli'nin de gençlerinin olacağına inanıyorum. TEKNOFEST Takımımız var. Şuana kadar ciddi başarılara imza attılar. Projelerinin gelişmesi noktasında biz de tam destek veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarla vurguladığı 'TEKNOFEST Kuşağı'nın Sultanbeyli'de yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü, gelecekte daha güçlü ve büyük Türkiye'nin temellerini şimdiden atmalıyız." ifadelerini kullandı.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programdan kareler;

