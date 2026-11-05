Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: "Kızılelma bizim medeniyetimizin bir ülküsü" - Son Dakika
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: "Kızılelma bizim medeniyetimizin bir ülküsü"

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: "Kızılelma bizim medeniyetimizin bir ülküsü"
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Çanakkale’de gençlerle buluşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Kızılelma bizim medeniyetimizin bir ülküsü. Ulaşılmak istenen kutlu hedef, vardığınızda da uzaklaşan, daha öteye giden bir hedef.

Çanakkale'de gençlerle buluşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Kızılelma bizim medeniyetimizin bir ülküsü. Ulaşılmak istenen kutlu hedef, vardığınızda da uzaklaşan, daha öteye giden bir hedef. Kızılelma, ilk uçuşunu 2022'de gerçekleştirdikten sonra-yaklaşık 20 senelik hedef, bu bizim hayalimizdi-hedef biraz daha yukarıya gitti. Karaya hakim olabilmek istiyorsanız denizlerde varlık göstermeniz gerekiyor. Denizlerde ve karada hakimiyetinizi takip etmek istiyorsanız göklerde var olmanız gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan Milli Teknoloji Hamlesi'ne özellikle savunma sanayinde önemli katkıları olan Baykar ve TEKNOFEST'in Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, bir üniversitenin 2026-2027 akademik yılı açılışı ve fahri doktora tevcih törenine katılmak üzere Çanakkale'ye geldi. "Gençlerle Ufuk Buluşması: Milli Teknoloji Hamlesi" başlıklı söyleşide de öğrencilerle buluşan Bayraktar,

öğrencilere "Milli Teknoloji Hamlesi" serüvenini anlattı. 20 yıl önce Türkiye'nin göklerdeki tam bağımsızlığı adına Baykar olarak 10 kişilik ekiple yola çıktıklarını belirten Bayraktar, bugün dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olduklarını ifade etti.

"Kızılelma bizim medeniyetimizin bir ülküsü"

"Kızılelma bizim medeniyetimizin bir ülküsü" diyen Bayraktar, "Ulaşılmak istenen kutlu hedef, vardığınızda da uzaklaşan, daha öteye giden bir hedef. Kızılelma, ilk uçuşunu 2022'de gerçekleştirdikten sonra -yaklaşık 20 senelik hedef, bu bizim hayalimizdi- hedef biraz daha yukarıya gitti. Karaya hakim olabilmek istiyorsanız denizlerde varlık göstermeniz gerekiyor. Denizlerde ve karada hakimiyetinizi takip etmek istiyorsanız göklerde var olmanız gerekiyor. Bu üçünde var olabilmek için de muhakkak uzayda varlığınız olması gerekiyor. Yüksek teknoloji insansız hava aracı ihracatından elde ettiğimiz gelirlerle, tümüyle öz kaynaklarımızla Uluğ Bey Küresel Konumlama ve Haberleşme Sistemi'ni inşa etmeye karar verdik. Bunlar yeni nesil ufak uydularla inşa edilecek bir takımyıldızı, alçak yörünge uydu sistemi. ve şu anda 6'ncı uydumuzu da göndermiş bulunuyoruz. Sonrasında da inşallah ülkemizin dost ve kardeş Somali'de kurduğu uzay üssünden fırlatma araçlarımızı geliştirmek üzere de bir yandan çalışıyoruz. Tabii bunların her biri uzun soluklu hedefler. Baykar'ın da adım adım büyümesi, bir anlamda en ufağından başlayarak insansız hava araçlarında 20 seneyi aştı bu noktaya gelmesi. Bunların her biri uzun soluklu, azimle, gayretle, ısrarla takip etmeniz gereken idealler. Bizler de neredeyse bütün kaynaklarımızı, enerjimizi, gayretimizi bu alanlara yönlendiriyoruz" dedi.

Selçuk Bayraktar, programda öğrencilerin sorularını da cevapladı. İnsanın yaptığı bütün çabalarda, gayrette, emekte aslında ona yüklediği bir anlam olduğunu ifade eden Bayraktar, "Ve baktığınızda bu bütün dünyada da böyle, sosyo-ekonomik statüden de bağımsız olarak böyle. Bunun deneylerini yaptığınızda şunu görüyorsunuz. İnsanları varlıkla, parayla motive etmeye kalktığınızda bir yere varamıyorsunuz. Ancak büyük işler başarmak istiyorsanız yüce bir ruhla, inançla, motivasyonla ancak bu gerçekleşebiliyor. Diyor ya şair; 'Ben öyle bilirim ki yaşamak, berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır.' Biz de yol arkadaşlarımızla birlikte bir anlamda bu aşk uğruna yollara düştük. Allah'a şükürler olsun ki, milyonlarca kardeşimizle birlikte, milletimizle birlikte, hatta tüm dost ve kardeş coğrafyalarla birlikte bir anlamda bu bir bağımsızlık mücadelesine, esaretten kurtulma mücadelesine dönüştü" diye konuştu.

2030, 2053 ve 2071 vizyonlarının sorulması üzerine Bayraktar, şunları söyledi:

"Şu alana spesifik olarak çalışın demem çok doğru olmaz. Çünkü her bir alan önemli. Ne yaptığınızdan ziyade arkadaşlar, hangi ahlakla, hangi düsturla yaptığınız önemli. Ondan da daha önemlisi bütün bunları neden yaptığınız. Bir kere ne olursa olsun dosdoğru olmalı. Yoksa çürük bir temel üzerine inşa edeceğiniz, yani yanlış düsturla yürüyecek yol muhakkak çökecektir. Bu her şey için böyle. Fizik kanunlarına bakacak olursanız da böyle, sosyal kanunlara bakacak olursanız da böyle. İşte bugün ülkemizde yaşanan, ülkemizin gündemini kasıp kavuran fon krizine baktığınızda da bunu görüyorsunuz. Dosdoğru bir düsturla ilerlemediğinizde birilerinin sizlerin emeğiyle, alın teriyle, tırnağıyla, TEKNOFEST kuşağının inşa ettiği eserlere bakın bir tarafta, bir tarafta da işte haksız, ahlaksız kazanç yollarıyla bir yerlere gelmeye çalışan insanlar olduğunu görüyoruz. Elbette sermaye piyasalarında insanların birikimlerini değerlendirmeleri kadar güzel bir şey yok. Ama birileri de maalesef buraları istismar edebiliyor. Dolasıyla bir sistem inşa edeceksiniz, insanlığa faydanız dokunacaksa veya kalıcı bir eser ortaya koyacaksınız muhakkak bunu dosdoğru bir düsturla olması gerekiyor. Asla uzun vadeli, kalıcı eserler bırakabilmeniz mümkün değil yoksa. Bundan da öte hangi niyetle yaptığınız önemli."

Programda Selçuk Bayraktar'a cübbe giydirilerek, fahri doktora unvanı tevcih edildi. Çeşitli hediyelerin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından program sona erdi. Programa Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG Kıdemli Binbaşı Barış Borucu, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
Selçuk BayraktarKızılelmaÇanakkaleTeknolojiSon Dakika

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