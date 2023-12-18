Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı endüstriyel üretim süreçlerine destek sağlıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (BARUM), endüstriyel üretim süreçlerinde yer alan çeşitli sektörlerdeki firmaların kullanacakları malzemeleri detaylı şekilde değerlendirip testlere tabi tutarak, uluslararası kalite standartlarına uygunluğuna katkı sağlıyor.

İleri teknolojiye sahip laboratuvarlar, ölçüm cihazları ve test ekipmanları ile donatılan BARUM, biyomalzeme, nanomalzeme, çeşitli kompozitler, savunma sanayi, uzay ve uçak malzemeleri, çimento, mermer, seramik, metaller ve boyar maddeler gibi pek çok alana yönelik, özelliklerinin ve standartlara uygunluğunun tespiti ile sanayi ve kamu kuruluşlarının AR-GE çalışmalarına destek veriyor.

Kromatografik (bir karışımın bileşenlerinin tanınması ve ayrılması), kimyasal ve biyolojik analizlerde uzmanlaşmış laboratuvarlara sahip BARUM, multidisipliner (çok yönlü) yaklaşımla, araştırmacıların farklı bilim dallarında işbirliği yapmalarını teşvik ederek öğrencilere ve akademisyenlere yol gösterici oluyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, AA muhabirine, üniversitelerde kurulan laboratuvarların, akademisyenlerin ve araştırmacıların araştırmalarını yapmalarının yanında sanayi sektörüne hizmet verdiğini söyledi.

Sanayi kuruluşlarına AR-GE projelerinin patent süreçlerinde destek olduklarını belirten Beydemir, Bilecik'teki 8 Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan çok sayıda fabrikanın bulunduğunu anlattı.

Birçok alanda üretim ve ihracat yapan firmaların AR-GE ve analizlerini üniversite olarak BARUM'da gerçekleştirdiklerini aktaran Beydemir, "Üniversitemizin merkezi laboratuvarı 50'nin üzerinde sanayicimizin analizlerini gerçekleştiriyor. Sanayicilerimizden aldığımız ürünlerin analizlerini ve AR-GE'lerini yaparken eksikleri de görüp ilerletebileceğimiz kısımları da biz ilerleterek güzel ürünlere imza atıyoruz." dedi.

"Kalite kontrolden geçip geçmediklerini görebiliyorlar"

BARUM Müdürü Doç. Dr. Rafig Gurbanov da yenilikçi bilimsel çalışmalar yapan, çeşitli disiplinlerdeki araştırmacıları bir araya getiren, çağdaş bilim ve teknolojisine katkı sağlayan merkezin 2011 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Gurbanov, BARUM'un farklı alanlardaki sorunlara çözüm bulma amacıyla projeleri hayata geçiren, öğrenciler, akademisyenler ile endüstri uzmanları arasında etkileşimi teşvik eden bir ortam sunduğunu ifade etti.

Teknolojik cihazlarla çeşitli sektörlere, sanayi kuruluşlarına, akademinin, kamu kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda analizler yaptıklarını vurgulayan Gurbanov, "Analiz yelpazemiz çok geniş. Bu bağlamda nanomalzeme, biyokompozitler, seramik, mermer gibi ilimizde faaliyet gösteren firmalara da analiz konusunda yardımcı oluyoruz. Endüstriyel işbirlikleri kurarak araştırma sonuçlarını ticarileştirme ve topluma hizmet etme gayretindeyiz. Yerel ve ulusal düzeydeki sanayi kuruluşları ile işbirliği içinde çalışarak araştırmaları gerçek dünya uygulamalarına dönüştürüyoruz." diye konuştu.

İşbirliklerinin analiz hizmetiyle sınırlı olmadığına dikkati çeken Gurbanov, firmaların AR-GE sürecinde geliştirdikleri ürünlerin kalite kontrol ve yeni ürün formülasyonu gibi kritik öneme sahip çalışmalarına cihaz ve personel altyapısıyla özgün teknik hizmet, üstün bilimsel raporlama ve danışmanlık desteği verdiklerini kaydetti.

Doç. Dr. Gurbanov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin bir fabrika ürün üretmiş ama istediği özelliklerde değil veya özellikleri değiştirmek istiyor, bu kapsamda da biz yardımcı olmaktayız. Biz analizler yaptığımızda o analiz sonuçlarına göre kalite kontrolden geçip geçmediklerini görebiliyorlar. Ürün problemlerini giderebiliyorlar veya biz o aşamalara da yardımcı oluyoruz. 'Bu formülasyon işe yaramamış, formülasyonu şu şekilde revize ederseniz daha iyi olacak' şeklinde önerilerde bulunuyoruz. Teknik raporlarımızı da yazılı olarak bilimsel bir dille sunuyoruz. Bu şekilde bir ürünün gelişme sürecine katkı sağlamış oluyoruz. Endüstriyel üretim süreçlerinde yer alan çeşitli sektörlerdeki firmaların ürünlerini detaylı şekilde değerlendirerek uluslararası kalite standartlarına uygunluğunu sağlıyoruz. Yani elde ettiğimiz bulgular ve raporlarımız ile sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Avrupa stantlarına uygun ürün geliştirme sürecine katkı sağlamaktayız."

BARUM uzmanı Öğretim Görevlisi Büşra Şensoy Gül ise merkezde genellikle tarım, endüstri ve özel sektöre yönelik ağır metal testleri, suda, toprakta her türlü numunenin analizlerini yaptıklarını ifade etti.