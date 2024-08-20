Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na Ziyarette Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na Ziyarette Bulundu

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması\'na Ziyarette Bulundu

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan takımlara ziyarette bulundu. Tüzgen, yarışmaya katılan takımları ziyaret ederek çalışmalarını inceledi.

20.08.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan takımlara ziyarette bulundu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi Kampüsü'ndeki pistte, finale kalan 38 takımın mücadele ettiği yarışma devam ediyor.

Tüzgen, yarışmaya katılan takımları ziyaret ederek çalışmalarını inceledi.

Erkam Tüzgen, AA muhabirine, yarışmanın öneminden bahsederek, "Gerçek hayatın bir örneği burada yaşanıyor. Yarışmacıların araçlarını buraya getirmesi bile zorlu bir süreç. Bir şirketin iş hayatında karşısına çıkabilecek bütün sorunları, ihtiyaçları deneyimledikleri ve bunlara çözüm üretmeleri gereken bir süreç yaşıyorlar. Buradaki yarışmaları iş hayatına hazırlık olarak görüyoruz." diye konuştu.

Mobilite?sektörünün?öncelikli hedefleri olduğunu, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarda takımlarla?teknoloji şirketleri arasında bağlantı kurduklarını?dile getiren Tüzgen, şöyle devam etti:

"Mobilitenin gelişmesi için bir kümelenme oluşturmuş durumdayız. Bu alanda yatırımcı, girişimci buluşmaları, müşteri ilişkileri, iş dünyası buluşmaları, mentörlük gibi çeşitli faaliyetlerin yanında insan kaynağı gelişimine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Burada hem mentörlük yapan hem de sponsorluk yapan firmalarımız var, onlar takımlara destek oluyor. Bu takımlarda görev alan arkadaşlar da iş hayatına bu firmalarda atılmak için bağlantılarını kurmuş oluyor. Dolayısıyla bu yarışma sadece teknoloji yarışması değil, iş dünyasına girmek için de atılan bir adım."

Tüzgen, Türkiye'nin teknoloji ve girişimci ülkesi olmasını istediklerini belirterek, "Buradaki en önemli nokta teknoloji geliştirici firmaların çıkması." dedi.

Alanda bulunan teknoloji firması yetkililerinin yarışmacılara destek olduğunu aktaran Tüzgen, onların ileride iş hayatlarına? Bilişim Vadisi bünyesinde başlamaları için ilişki kurduklarını dile getirdi.

TEKNOFEST'in resmi sosyal medya hesaplarından canlı takip edilebilecek yarışma, 23 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Bilişim Vadisi, Teknofest, kocaeli, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na Ziyarette Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:40 Ankara’da orman yangını Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı Ankara'da orman yangını! Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı
14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
14:16 Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe Akrabalar gözaltında Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
11:33 Putin, Çeçenistan’da kendisine hediye edilen Kur’an-ı Kerim’i öptü Putin, Çeçenistan'da kendisine hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i öptü
07:57 Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
01:16 Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 16:10:19. #1.12#
SON DAKİKA: Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na Ziyarette Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement