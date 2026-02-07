\'\'Bu kadar para nereden geliyor?\'\' diye soran babaya kızından skandal cevap

Sosyal medyada bir genç kızın yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Genç kız, babasının "Bu kadar para nereden geliyor, neden benden istemiyorsun?" sorusuna TikTok'tan gelen mesajlarla yanıt verdi.
Mesajlarda, bazı erkek kullanıcıların genç kadına hitaben "Emekli ikramiyem gibisin", "Ben tatlı olarak seni yicem", "Bebeğim çok geç bakıyorsun" ve "Ama böyle nazlanma bebeğim" gibi ifadeler kullandığı görüldü.
