\'\'Bu kadar para nereden geliyor?\'\' diye soran babaya kızından skandal cevap

Ramazan Katırcı:

Ben bayanlara suç bulmuyorum, bu ahlaksızca yazan erkeklere suç buluyorum. Bu ülkede herhalde bu şekilde yazanların kızı, karısı,yeğeni, kardeşi yok. Sen yaşıyorsan bir başkasına merak etmeyin bir başkasıda sizinkilerine yazıyor. Benim kızım, benim karım, benim kardeşim yapmaz e bu yapanlar ve bu yazanlar kime yazıyor. Kaç milyon sosyal medya hesabı var. Çalma başkasının kapısını çalmasın başkası Şen n kapını.