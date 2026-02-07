''Bu kadar para nereden geliyor?'' diye soran babaya kızından skandal cevap - Son Dakika
''Bu kadar para nereden geliyor?'' diye soran babaya kızından skandal cevap

\'\'Bu kadar para nereden geliyor?\'\' diye soran babaya kızından skandal cevap
07.02.2026 14:45
Bir genç kız, babasının "Sen benden neden para istemiyorsun, bu kadar para nereden geliyor?" sorusuna TikTok'tan kendisine gelen mesajları göstererek cevap verdi. Genç kıza gelen mesajlarda, "Emekli ikramiyem gibisin", "Bebeğim çok geç bakıyorsun", "Ama böyle nazlanma bebeğim" gibi cümleler dikkat çekti.

Sosyal medyada bir genç kızın yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Genç kız, babasının "Bu kadar para nereden geliyor, neden benden istemiyorsun?" sorusuna TikTok'tan gelen mesajlarla yanıt verdi.

MESAJLAR ŞAŞKINLIK YARATTI

Mesajlarda, bazı erkek kullanıcıların genç kadına hitaben "Emekli ikramiyem gibisin", "Ben tatlı olarak seni yicem", "Bebeğim çok geç bakıyorsun" ve "Ama böyle nazlanma bebeğim" gibi ifadeler kullandığı görüldü.

    Yorumlar (8)

  • Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Ben bayanlara suç bulmuyorum, bu ahlaksızca yazan erkeklere suç buluyorum. Bu ülkede herhalde bu şekilde yazanların kızı, karısı,yeğeni, kardeşi yok. Sen yaşıyorsan bir başkasına merak etmeyin bir başkasıda sizinkilerine yazıyor. Benim kızım, benim karım, benim kardeşim yapmaz e bu yapanlar ve bu yazanlar kime yazıyor. Kaç milyon sosyal medya hesabı var. Çalma başkasının kapısını çalmasın başkası Şen n kapını. 168 50 Yanıtla
  • Ahmet Karakan Ahmet Karakan :
    Siz bunu haber yaparak , genç kızlara bu yöne yönlendiriyorsunuz. 204 10 Yanıtla
  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Sanal esc diyoruz biz buna 116 3 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Kızın alameti farikasını sansürlemişler, kimse anlamasın diye. Demekki neymiş... . 70 4 Yanıtla
  • Suphi3423 Suphi3423:
    Okyay’dan çıktı 86 milyon insanı dizayn etmek artık çok zor gökten namus bile yağsa boştur Herkes bu dünyada kendine bir yol çizmiş hayatını yaşıyor 46 1 Yanıtla
