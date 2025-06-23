Bursa'da Kadın Mühendisler Günü'nde 'Civan' Robot Tanıtıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Bursa'da Kadın Mühendisler Günü'nde 'Civan' Robot Tanıtıldı

23.06.2025 18:48
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23 Haziran'da Bursa'da düzenlenen konferansta, 'Civan' isimli insansı robot ilgiyle tanıtıldı.

BURSA'da 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Mühendislikte İşbirliği Gücü' konferansında, 'Civan' isimli UNITREEG1 İnsansı Robot'un tanıtımı yapıldı. Elini kaldırıp selam veren, merdiven çıkıp, inebilen ve dans eden 'Civan', katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü kapsamında Bursa'da 'Mühendislikte İşbirliği Gücü' konferansı düzenlendi. 6 ayrı panele ayrılan konferansa; TÜMKAD Kurucu Başkanı Ülfet Öztürk, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Orkun Gazioğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetlilerin yanı sıra TÜMKAD üyeleri katıldı.

'GÜÇLÜ BİR FİDAN GİBİ YETİŞİYORLAR'

Programın açılış konuşmasını yapan TÜMKAD Kurucu Başkanı Ülfet Öztürk, TÜMKAD olarak amaçlarının kadın mühendis sayısını artırmak ve onları bir araya getirmek, kız öğrencileri mühendislik eğitimine teşvik etmek ve kadın mühendisleri birlikte daha görünür, etkili ve kalıcı kılarak kapsayıcı, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek olduğunu ifade etti. Türkiye'nin, kadın mühendislik potansiyelini 'güçlü bir fidan gibi' yetiştirdiğini ancak bu fidanların bir kısmının meslekte yer bulamadığını söyleyen Öztürk, "İşte tam da bunun için TÜMKAD'ı, kadın mühendislerin eğitimden üretime, karar alma süreçlerinden liderlik pozisyonlarına kadar her alanda eşit ve etkin şekilde yer aldığı bir düzenin kurulmasına katkı sağlamak vizyonuyla kurduk. Bu yılı da 'Mühendislikte İşbirliği Gücü' temasıyla hem yeniden bir araya gelişimizi kutlamak hem de sistematik bir dönüşüm çağrısı yapmak için değerlendirdik. Kadın mühendislerin yalnızca sayıca değil, etkin biçimde iş hayatında yer alması ve yükselmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın ve daha iyi bir gelecek inşa etmenin ön koşuluydu" dedi.

SELAM VERİYOR, DANS EDİYOR

'Dönüşümün Öncüsü Kadınlar', 'Daha Güçlü Yarınlar İçin', 'Birlikte Çalış, birlikte Değiştir', 'Geleceği Şekillendiren Algoritmalar, İş Birliği ile Geleceği Kodlamak' ve 'İlham Veren Kadınlar' panelleriyle devam eden konferansta, İnsansı Robot Teknolojisi üzerine yapılan sunumda, Çinli bir elektronik firması tarafından geliştirilen 'Civan' isimli UNITREEG1 İnsansı Robot'un tanıtımı yapıldı. Elini kaldırıp selam veren, merdiven çıkıp, inebilen ve dans eden 'Civan' katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji Bursa'da Kadın Mühendisler Günü'nde 'Civan' Robot Tanıtıldı - Son Dakika

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