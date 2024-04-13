Captain America: Brave New World Filminin İlk Sahneleri Gösterildi

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CinemaCon'daki Marvel etkinliğinde Captain America: Brave New World'den ilk sahneler gösterildi. Anthony Mackie'nin yeni Kaptan Amerika olarak sergilediği performans ve Harrison Ford'un General Thaddeus "Thunderbolt" Ross rolündeki çıkışı, izleyenlerin dikkatini çekti.

Yeni Kaptan Amerika ve yeni General Ross işte böyle görünüyor

Filmin 2024 yayın tarihinin ertelenmesi, bekleyişte olan hayranlar için bir hayal kırıklığı olmuştu. Neyse ki 2025'te Marvel evrenine geri dönüyoruz ve Brave New World, bu yolculuğun ilk adımı olacak.

Görünütlerin kaynağı: Entertainment Weekly

Filmin önemli bir kısmı, Sam Wilson'ın Başkan Ross ile olan karşılaşmasını içerecek. William Hurt'ün ölümünün ardından Harrison Ford'un bu ikonik rolü devralması, hayranlar arasında tartışma yarattı. Ancak görünen o ki, Ford'un Ross'u canlandırışı oldukça etkileyici ve karakterin yeni gelişimine önemli bir katkı sağlayacak gibi görünüyor.

Öngösterimde dikkat çeken bir diğer nokta, uyuyan ajanların etkinleştirilmesi olmuş. Bir şarkı tarafından aktive edilen bu ajanlar, başkanı öldürmekle görevlendirilmiş. Bu, Sam Wilson'ın karşısına beklenmedik bir düşmanın çıktığını gösteriyor.

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Anthony Mackie'nin yorumları, filmin tonu hakkında ipuçları verdi. Daha gerçekçi bir yaklaşım benimseyecek olan film, Marvel evreninde yeni bir sayfa açabilir. Mackie'nin vurguladığı gibi, bu film Sam Wilson'ı ana kahraman olarak öne çıkaracak gibi görünüyor.

Captain America: Brave New World, Marvel evreninde bir dönüm noktası olabilir. Yeni bir hikaye, yeni karakterler ve yeni bir evrenin kapılarını aralıyor gibi görünüyor. 2025'te vizyona girecek olan filmin ilk görüntüleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.