Ceyhanlı Öğrenciler İklim Kriziyle Mücadele İçin Finlandiya\'da Robot Eğitimi Verdi

Ceyhan Gençlik Merkezi Robotik Kodlama Atölyesi öğrencileri, iklim kriziyle mücadele kapsamında geliştirdikleri yapa zeka destekli çalışmalarıyla Finlandiya'daki akranlarına eğitim verdi.

Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde yürütülen Uluslararası Hareketlilik Programı kapsamında, İklim Krizine Karşı Robotik Çözümler çalışması gerçekleştirdi.

Bu kapsamda atölyede yaklaşık bir yıldır eğitim gören lise ve üniversite öğrencileri, "Yapay Zeka Destekli Uygulamalar Projesi"ni hazırladı.

Robotik Kodlama ve Yapay Zeka Uzmanı Halis Emre Yaldız'ın rehberliğinde hazırladıkları projeyle öğrenciler, iklim kriziyle mücadelede toprak ve hava analizi yapıp tohumlama, sulama ve gübreleme gerçekleştirebilen yapay zeka destekli robotlar geliştirdi.

7 üniversite ve 2 lise öğrencisinden oluşan ekip, Uluslararası Hareketlilik Programı kapsamında Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde bulunan Monde Gençlik Merkezi'ndeki akranlarıyla bir araya geldi.

Adanalı öğrenciler, iklim kriziyle mücadele kapsamındaki çalışmalarıyla Finlandiya'daki akranlarına 5 gün boyunca uygulamalı robotik ve kodlama eğitimi vererek, bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

"Projemizin Finlandiya'da kabul görmesi gurur verici"

Robotik Kodlama ve Yapay Zeka Uzmanı Halis Emre Yaldız, AA muhabirine, merkez bünyesinde 7-30 yaş arası kişilere eğitim verdiklerini söyledi.

Merkezde 8 grup halinde yaklaşık 150 kişinin eğitimlerine devam ettiğini anlatan Yaldız, "Bu öğrenciler her dönem değişiyor, farklı gençlere ulaşarak sürekli dönüşen bir eğitim yapısı sunuyoruz. Burada tasarım, mekanik, elektronik ve programlama olmak üzere birçok alanda eğitimler sunuyoruz. Hem yapay zeka hem insansız hava araçları hem de robotik kodlama alanında çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz." diye konuştu.

Yaldız, dünya için büyük bir tehdit olan iklim kriziyle mücadelede de merkezde yapay zeka destekli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Proje kapsamında yaptıkları robotlarla ilgili Finlandiya'daki öğrencilere de eğitim verdiklerini ifade eden Yaldız, şöyle konuştu:

"Robotlarımızın tasarımını ve fikirlerini tamamen öğrencilerimizle geliştirdik. Yaklaşık 8 ay süren bir çalışmanın ürünü. Projelerimizin içinde solucan salan robotlarımız, tohum atan robotlarımız, yapay zekayla çalışıp toprak analiz eden robotlarımız var. Analiz sonuçlarını kullanıcılara Bluetooth üzerinden bilgi veren robotlarımız var. Finlandiya'daki gençlere robotik kodlama eğitimi verdik. Bu bizim için gurur vericiydi çünkü Avrupa'nın eğitimde önde gelen ülkelerinden birine giderek Türkiye'yi temsil ettik."

Yaldız, programın, öğrencilerin ilk yurt dışı deneyimi olduğunu ve bakış açılarını değiştirdiğini dile getirdi.

İklim krizine karşı çalışmalarının devam edeceğini belirten Yaldız, bundan sonraki aşamada yaptıkları robotları ticari olarak değerlendirmeyi hedeflediklerini anlattı.

"Finlandiya'da projelerimizi tanıtma fırsatımız oldu"

Çukurova Üniversitesi Ceyhan Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı öğrencilerinden Hasan Aslanoğlu da sosyal medya aracılığıyla başladığı robotik atölyede güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Proje sayesinde gittiği Finlandiya'nın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu aktaran Aslanoğlu, şöyle konuştu:

"Akıllı sulama ve gübreleme üzerine bir proje geliştirdim. Bu robotun en büyük özelliği, her bitki ve ağaca özel olarak toprak ve hava analizi yapıp gübreleme gerçekleştirmesi. Her ağacın dibine gelip toprağı analiz ediyor, uygunsa gübreleme yapıyor, değilse diğer ağaca geçiyor. Finlandiya'da projelerimizi tanıtma fırsatımız oldu. Bu bizim için hem büyük bir tecrübe hem de gurur kaynağıydı. Yeni bir ülke görmek ve orada kendimizi ifade edebilmek bizim için mutluluk verici bir süreçti. Hem kişisel gelişim hem de ülkemiz adına önemli bir deneyim oldu."

Bilgisayar programcılığı öğrencilerinden Reyhan Avtepe de proje kapsamında tarım alanında çevreci çözümler geliştirdiklerini dile getirdi.

Yurt dışındaki etkileşimin kendileri için çok kıymetli olduğuna işaret eden Avtepe, "Biz burada hayatı kolaylaştıracak çok şey öğrendik. Finlandiya'ya gitmeden önce konumuz iklim kriziydi. Tarım üzerine birçok robot geliştirdik. Bu robotlar hem insanların yaşamlarını kolaylaştıracak hem de çevreye ve geleceğe katkı sağlayacak nitelikteydi. Finlandiya'da kendi robotlarımızı sunduk, insanlarla etkileşim kurduk, güzel arkadaşlıklar edindik. Finlandiya'dan çok değerli tecrübelerle döndük. Projelerimiz oldukça beğenildi. Bu süreç, geleceğimize önemli bir yön verdi." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi Enes Karaaslan ise proje sayesinde hem deneyim kazandıklarını hem de bunu yurt dışında akranlarıyla paylaştıklarını vurgulayarak, "Amacımız bu projeyle iklim krizine karşı özellikle su israfının önüne geçmekti. Projemizi ilerleyen süreçlerde daha fazla geliştirip ticari anlamda büyütmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz, ekip olarak gelecekte daha başarılı projelere imza atmak." dedi.

Öğrencilerden Selin Boran da projeyle toprağın nemini ölçen, ardından tohum, solucan ve su atan entegre robot geliştirdiklerini bildirerek, "Bu robotlar kuraklıkla mücadelede kullanılabileceği gibi bahçelerini yeşertmek isteyenler için de pratik bir çözüm sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.