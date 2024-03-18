Chery Tiggo ve Omoda 5 Fiyat Listesi

Teknoloji

Çinli otomotiv markaları büyük atılımlar yapıyor. Elektrikli otomobil endüstrisinde 1000 kilometre menziller ile yeni bir soluk getiren Çinliler, içten yanmalı otomobil markalarıyla da gündemdeler. Özellikle son günlerde Türkiye'de Chery modelleri ve markası ön planda. Peki Chery fiyat listesi ne durumda? İşte detaylar…

Chery Tiggo ailesi ve Omoda 5 fiyat listesi!

Son dönemlerin gözde markalarından biri de Chery. Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan marka Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modelleri ile oldukça ilgi topladı. Bunun yanında Omoda 5 modeli de oldukça sevildi. Tabi bununla birlikte birçok kullanıcı Chery fiyat listesi sorgularını da arttırdı. İşte sizin için hazırladığımız Chery fiyat listesi ve detayları:

Tiggo 8 Pro fiyat listesi: