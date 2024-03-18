Çinli otomotiv markaları büyük atılımlar yapıyor. Elektrikli otomobil endüstrisinde 1000 kilometre menziller ile yeni bir soluk getiren Çinliler, içten yanmalı otomobil markalarıyla da gündemdeler. Özellikle son günlerde Türkiye'de Chery modelleri ve markası ön planda. Peki Chery fiyat listesi ne durumda? İşte detaylar…
Chery Tiggo ailesi ve Omoda 5 fiyat listesi!
Son dönemlerin gözde markalarından biri de Chery. Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan marka Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modelleri ile oldukça ilgi topladı. Bunun yanında Omoda 5 modeli de oldukça sevildi. Tabi bununla birlikte birçok kullanıcı Chery fiyat listesi sorgularını da arttırdı. İşte sizin için hazırladığımız Chery fiyat listesi ve detayları:
Tiggo 8 Pro fiyat listesi:
Tiggo 7 Pro fiyat listesi: ? Omoda 5 fiyat listesi: Fiyat listelerine bakıldığında otomobillerin sundukları özelliklere göre oldukça fiyat performans dengesi yakaladığını belirtebiliriz. Geçtiğimiz Şubat ayında en çok satılan sıfır km araçlar listesinde de kendine güzel bir yer edinen Chery, Türkiye'de oldukça sevildi diyebiliriz. Samsung, otomotiv sektörüne girmek için kolları sıvadı! Peki siz Chery fiyat listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın… Son Dakika › Teknoloji › Chery Tiggo ve Omoda 5 Fiyat Listesi - Son Dakika General Mobile, yüksek kalitede ve erişilebilir fiyatlarla kullanıcılara ulaşan geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken bir markadır. Yerli üretim anakartları ve stratejik iş ortaklıklarıyla global arenada güçlü bir konuma sahip olan General Mobile, Türkiye'nin teknoloji sektöründeki öncülerinden biridir. Yerlilik oranını %70-75'e kadar yükselten marka, akıllı telefonlar, 5G Geniş bant ürünleri, sabit geniş bant ürünleri, IoT ve akıllı giyilebilir ürünler gibi çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. General Mobile'ın hedefleri arasında iç pazarda marka bilinirliğini artırmak, global pazarda 5G Geniş bant ürünlerinde ilk 3 tedarikçi arasına girmek ve 5G Geniş bant ürün ekosisteminde en iyi 3 markadan biri olmak yer almaktadır. Ayrıca, teknik servis ağıyla hızlı ve güvenilir bir hizmet sunan General Mobile, gelecekte yeni amiral gemisi modellerini piyasaya sürmeyi planlamaktadır. Akıllı telefon üreticisi OnePlus, fiyat performans odaklı Nord CE 4 modelinin özelliklerini açıkladı. Cihazda 8 GB LPDDR4x RAM, 256 GB UFS 3.1 depolama ve 8 GB Sanal RAM bulunacak. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci ve Adreno 720 grafik yongasıyla güçlendirilen telefon, microSD kart desteğiyle depolama alanını artırma imkanı sunacak. Başlangıç fiyatı 300 ila 400 dolar arasında olacak. Xiaomi, Redmi Note 13 ailesine bir model daha eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Redmi Note 13 Turbo modeli, POCO F6 ismiyle nisan ya da mayıs ayında globalde tanıtılacak. Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisiyle güçlendirilecek olan telefon, tasarım olarak farklı olsa da teknik özellikleri Redmi Note 13 ile aynı olacak. Apple, giyilebilir teknoloji dünyasının da en güçlü isimlerinden birisi haline geldi. Şirket, Apple Watch modellerine kan basıncı kontrolü özelliği getirmeyi planlıyor. Ayrıca AirPods modelleri için de işitme odaklı özellikler üzerinde çalışılıyor. Samsung, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Galaxy M35, orta segmente hitap eden ve uygun fiyatlı bir telefon olacak. Geekbench veri tabanında görünen model, Exynos 1380 işlemci, 6 GB RAM ve Android 14 işletim sistemiyle gelecek. Ekranı 6.6 inç Super AMOLED olan telefonun bataryası 5.000 mAh kapasiteli olacak. Günümüzde keyifli ve eğlenceli bir aktivite olarak dizi izlemek en iyi seçeneklerden birisi. IMDb puanlarına göre sıralanmış en iyi 99 diziyi sizinle paylaşıyoruz. Breaking Bad birinci sırada yer alırken, Chernobyl, Band of Brothers, Bluey, The Mandalorian ve diğerleri de listede yer alıyor. DJI Mic 2, içerik üreticileri ve video meraklıları için özel olarak tasarlanmış kompakt ve kullanıcı dostu bir kablosuz mikrofon sistemi. Bu sistem, 2 verici ve 1 alıcıdan oluşur ve yüksek kaliteli ses kaydı ile olağanüstü bir kablosuz deneyim sunuyor. DJI Mic 2, kompakt ve hafif tasarımı, yüksek ses kalitesi, düşük gecikme süresi ve geniş çekim alanı gibi avantajlarıyla Vlog çekimi, YouTube videoları, röportajlar, canlı yayınlar, online eğitim, kurumsal videolar ve müzik prodüksiyonu gibi birçok alanda kullanılabilmektedir. Ayrıca, akıllı telefonlar, kameralar ve bilgisayarlar dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla uyumludur. vivo'nun yeni tableti PA2473 model numarasıyla GeekBench platformunda görüldü. Çin pazarında vivo Pad 3 Pro olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Cihazın özellikleri arasında 12,95 inç boyutunda 3K çözünürlüklü LCD ekran, 512 GB depolama alanı ve 11.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Ayrıca, 66W veya 80W hızlı şarj desteği ile geleceği belirtiliyor. Bloomberg'in bildirdiğine göre bir hakim, davacıların 'ihmal ve ürün sorumluluğu' için yeterli iddialarda bulunduklarını belirterek, Apple'ın toplu davayı reddetme girişiminin başarısız olduğuna karar verdi. Dava dosyasında davacılar, Apple'ın AirTag'in tasarımının kusurlu olduğunu iddia ediyorlar çünkü ürün, normal bir tüketici tarafından kullanıldığında veya yanlış kullanıldığında, beklenenden daha güvenli bir şekilde çalışmadı ve çalışmıyor. OpenAI, özel çözümler üretebilmek adına kendi yapay zeka işlemcilerini üretmek için görüşmelere başladı. Bu adım, şirketin Nvidia gibi bir başka şirketin donanımına bağımlı olmaktan kurtulmayı hedeflemektedir. OpenAI'nın üreteceği Sinirsel İşlem Birimi (NPU) işlemcileri, yapay zeka bilgisayarlarında kullanılacak ve donanımı kamu hizmetine sunmak isteyen şirketlere satış veya kiralama yapılabilir.
Donanım 2024 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Luxury 1 milyon 563 bin TL Excellent 1 milyon 693 bin TL Avantgarde 1 milyon 813 bin TL Donanım 2024 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Comfort 1 milyon 298 bin TL Luxury 1 milyon 423 bin TL Excellent 1 milyon 523 bin TL Avantgarde 1 milyon 623 bin TL Donanım 2024 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Comfort 1 milyon 283 bin TL Luxury 1 milyon 373 bin TL Excellent 1 milyon 473 bin TL
Tiggo 7 Pro fiyat listesi:
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Omoda 5 fiyat listesi:
Fiyat listelerine bakıldığında otomobillerin sundukları özelliklere göre oldukça fiyat performans dengesi yakaladığını belirtebiliriz. Geçtiğimiz Şubat ayında en çok satılan sıfır km araçlar listesinde de kendine güzel bir yer edinen Chery, Türkiye'de oldukça sevildi diyebiliriz.
Samsung, otomotiv sektörüne girmek için kolları sıvadı!
Peki siz Chery fiyat listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…
Son Dakika › Teknoloji › Chery Tiggo ve Omoda 5 Fiyat Listesi - Son Dakika
General Mobile, yüksek kalitede ve erişilebilir fiyatlarla kullanıcılara ulaşan geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken bir markadır. Yerli üretim anakartları ve stratejik iş ortaklıklarıyla global arenada güçlü bir konuma sahip olan General Mobile, Türkiye'nin teknoloji sektöründeki öncülerinden biridir. Yerlilik oranını %70-75'e kadar yükselten marka, akıllı telefonlar, 5G Geniş bant ürünleri, sabit geniş bant ürünleri, IoT ve akıllı giyilebilir ürünler gibi çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. General Mobile'ın hedefleri arasında iç pazarda marka bilinirliğini artırmak, global pazarda 5G Geniş bant ürünlerinde ilk 3 tedarikçi arasına girmek ve 5G Geniş bant ürün ekosisteminde en iyi 3 markadan biri olmak yer almaktadır. Ayrıca, teknik servis ağıyla hızlı ve güvenilir bir hizmet sunan General Mobile, gelecekte yeni amiral gemisi modellerini piyasaya sürmeyi planlamaktadır.
Akıllı telefon üreticisi OnePlus, fiyat performans odaklı Nord CE 4 modelinin özelliklerini açıkladı. Cihazda 8 GB LPDDR4x RAM, 256 GB UFS 3.1 depolama ve 8 GB Sanal RAM bulunacak. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci ve Adreno 720 grafik yongasıyla güçlendirilen telefon, microSD kart desteğiyle depolama alanını artırma imkanı sunacak. Başlangıç fiyatı 300 ila 400 dolar arasında olacak.
Xiaomi, Redmi Note 13 ailesine bir model daha eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Redmi Note 13 Turbo modeli, POCO F6 ismiyle nisan ya da mayıs ayında globalde tanıtılacak. Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisiyle güçlendirilecek olan telefon, tasarım olarak farklı olsa da teknik özellikleri Redmi Note 13 ile aynı olacak.
Apple, giyilebilir teknoloji dünyasının da en güçlü isimlerinden birisi haline geldi. Şirket, Apple Watch modellerine kan basıncı kontrolü özelliği getirmeyi planlıyor. Ayrıca AirPods modelleri için de işitme odaklı özellikler üzerinde çalışılıyor.
Samsung, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Galaxy M35, orta segmente hitap eden ve uygun fiyatlı bir telefon olacak. Geekbench veri tabanında görünen model, Exynos 1380 işlemci, 6 GB RAM ve Android 14 işletim sistemiyle gelecek. Ekranı 6.6 inç Super AMOLED olan telefonun bataryası 5.000 mAh kapasiteli olacak.
Günümüzde keyifli ve eğlenceli bir aktivite olarak dizi izlemek en iyi seçeneklerden birisi. IMDb puanlarına göre sıralanmış en iyi 99 diziyi sizinle paylaşıyoruz. Breaking Bad birinci sırada yer alırken, Chernobyl, Band of Brothers, Bluey, The Mandalorian ve diğerleri de listede yer alıyor.
DJI Mic 2, içerik üreticileri ve video meraklıları için özel olarak tasarlanmış kompakt ve kullanıcı dostu bir kablosuz mikrofon sistemi. Bu sistem, 2 verici ve 1 alıcıdan oluşur ve yüksek kaliteli ses kaydı ile olağanüstü bir kablosuz deneyim sunuyor. DJI Mic 2, kompakt ve hafif tasarımı, yüksek ses kalitesi, düşük gecikme süresi ve geniş çekim alanı gibi avantajlarıyla Vlog çekimi, YouTube videoları, röportajlar, canlı yayınlar, online eğitim, kurumsal videolar ve müzik prodüksiyonu gibi birçok alanda kullanılabilmektedir. Ayrıca, akıllı telefonlar, kameralar ve bilgisayarlar dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla uyumludur.
vivo'nun yeni tableti PA2473 model numarasıyla GeekBench platformunda görüldü. Çin pazarında vivo Pad 3 Pro olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Cihazın özellikleri arasında 12,95 inç boyutunda 3K çözünürlüklü LCD ekran, 512 GB depolama alanı ve 11.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Ayrıca, 66W veya 80W hızlı şarj desteği ile geleceği belirtiliyor.
Bloomberg'in bildirdiğine göre bir hakim, davacıların 'ihmal ve ürün sorumluluğu' için yeterli iddialarda bulunduklarını belirterek, Apple'ın toplu davayı reddetme girişiminin başarısız olduğuna karar verdi. Dava dosyasında davacılar, Apple'ın AirTag'in tasarımının kusurlu olduğunu iddia ediyorlar çünkü ürün, normal bir tüketici tarafından kullanıldığında veya yanlış kullanıldığında, beklenenden daha güvenli bir şekilde çalışmadı ve çalışmıyor.
OpenAI, özel çözümler üretebilmek adına kendi yapay zeka işlemcilerini üretmek için görüşmelere başladı. Bu adım, şirketin Nvidia gibi bir başka şirketin donanımına bağımlı olmaktan kurtulmayı hedeflemektedir. OpenAI'nın üreteceği Sinirsel İşlem Birimi (NPU) işlemcileri, yapay zeka bilgisayarlarında kullanılacak ve donanımı kamu hizmetine sunmak isteyen şirketlere satış veya kiralama yapılabilir.
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