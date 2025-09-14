Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar

Almanya bu hafta, dünyanın en büyük otomobil fuarlarından IAA Mobility'ye ev sahipliği yaptı. Münih'te düzenlenen fuarda dikkat çeken en büyük gelişme ise Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin güçlü varlığı oldu.

ÇİNLİ ŞİRKETLER ÖNE ÇIKIYOR

Avrupa, uzun süredir Tesla'nın liderliğinde ilerleyen elektrikli araç pazarında yeni oyunculara kapı aralarken, Çinli şirketler agresif satış ve büyüme planlarıyla öne çıktı. Avrupa Birliği'nin gümrük vergilerine rağmen Çinli üreticiler, büyük stantlarla dikkat çekerek küresel açılım hedeflerini sergiledi.

MONA SERİSİ PİYASAYA SÜRÜLÜYOR

Xpeng CEO'su He Xiaopeng, şirketin beklenenden hızlı büyüdüğünü belirterek, kitlesel pazara yönelik Mona serisini 2025'te Avrupa'da piyasaya süreceklerini açıkladı. Çin'de yaklaşık 17 bin doların altında (700 bin TL) fiyatla satılan bu model, Avrupa pazarında önemli bir fiyat rekabeti yaratabilir.

Bir diğer Çinli üretici Guangzhou Automobile Group (GAC) da benzer şekilde iddialı hedefler koydu. GAC International Başkanı Wei Haigang, şirketin bu yıl Avrupa'da yaklaşık 3 bin araç satmayı, 2027'ye kadar ise bu rakamı 50 binin üzerine çıkarmayı planladığını duyurdu. Şirket ayrıca Aion V ve Aion UT modellerini Avrupa'ya getirmeyi hedefliyor.