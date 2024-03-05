Yandex Reklam Ağı, DeFacto'nun reklam başarısında kritik bir rol oynadı - Son Dakika
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Teknoloji

Yandex Reklam Ağı, DeFacto'nun reklam başarısında kritik bir rol oynadı

Yandex Reklam Ağı, DeFacto\'nun reklam başarısında kritik bir rol oynadı

Yandex Reklam Ağı, Türkiye'nin önde gelen giyim markalarından DeFacto ile olan iş birliğini genişleterek, etkili pazarlama ve performans analizi için yeni araçlar sunmaya başladı. Yapay zeka destekli hedefleme konusundaki uzmanlığıyla DeFacto'nun reklam başarısında kritik bir rol oynadı. İş birliği sonucunda elde edilen verimli sonuçlar, DeFacto'nun satışlarını artırdı ve gelirlerinde önemli bir artış sağladı.

05.03.2024 16:18
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Küresel bir IT şirketi olan Yandex'e bağlı olan Yandex Reklam Ağı, etkili pazarlama, ürün tanıtımı ve performans analizi için bir dizi araç sunuyor. Yapay zeka destekli hedefleme konusundaki uzmanlığıysa, DeFacto'nun reklam başarısında kritik bir rol oynadı.

Türkiye'nin giyim ve aksesuar markaları arasında öne çıkan DeFacto, 2023'te Yandex Reklam Ağı'ya olan iş birliğini Türkiye ve Mısır'daki Ecomm+ kampanyalarını da kapsayacak şekilde genişletti ve esnek e-ticaret büyüme stratejisiyle geçen yıl büyük bir sıçrama gerçekleştirdi.

İstanbul'da 2005 yılında kurulan DeFacto, 500'den fazla mağazanın yanı sıra Almanya, Sırbıstan, Fas, Mısır ve Gürcistan'ı kapsayan 100'den fazla ülkedeki çevrimiçi varlığıyla Türkiye'nin en büyük moda şirketlerinden biri haline geldi.

DeFacto BEBEK, DeFacto FIT, DeFacto MODEST, DeFacto PLUS gibi koleksiyon seçenekleri sunan DeFacto, uluslararası e-ticaret stratejisinin bir parçası olarak 2021 yılında Yandex Reklam Ağı'yla çalışmaya başladı. Bu iş birliği, başlangıçta Türkiye, Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Mısır gibi ana pazarlarda Marka Arama kampanyalarına odaklandı.

Amaç, hedefe yönelik pazarlama stratejileriyle hedef kitleyi genişleterek satışları artırmaktı. 2023'te ise DeFacto'nun Yandex Reklam Ağı'ya olan iş birliği Türkiye ve Mısır'daki Ecomm+ kampanyalarını da kapsayacak şekilde genişledi ve dikkate değer verimli sonuçlar alındı.

Makine Öğrenimi ile fark yarattı

Yandex Reklam Ağı'nın güçlü Ecomm+ dinamik banner reklam çözümü, potansiyel müşterilere ulaşmak için makine öğrenimini kullanıyor. Bu, hem ürünle ilgilenen ancak henüz satın alma yapmamış olanları hem de geçmiş çevrimiçi etkinliklerine dayanarak ilgilenebilecekleri kişileri hedefliyor.

Hedef ülkelerde etkileyici kitle alanı, özel trafik kaynakları, e-ticaret verilerine dayalı makine öğrenimi algoritmaları, şeffaf sonuçlar ve sonuç başına ödeme gibi avantajlarıyla Yandex Reklam Ağı, sektörde yükselen bir büyüme garanti eden nadir çözümlerden birisi.

Kampanya gelirlerinde artış

DeFacto, 2023'te Yandex Reklam Ağı'nın hem Arama Markası hem de Ecomm+ kampanyalarını kapsayan 13.92'lik ortalama reklam harcama getirisi (ROAS) sağladı. Kara Cuma ve kış tatili satışlarının öne çıktığı yılın son 3 ayında Defacto, özellikle Yandex Reklam Ağı Ecomm+ kampanyalarıyla dikkat çekici sonuçlar elde etti; gelirde yüzde 116 artış, eylem başına maliyette yüzde 49 düşüş ve dönemsel olarak ROAS'da yüzde 626 artış sağladı.

Yenilikçi reklam format uygulaması

Küresel bir IT şirketi olan Yandex'e bağlı olan Yandex Reklam Ağı, oyun, gayrimenkul gibi birçok farklı alana özel çözümleri bulunuyor. Yandex Reklam Ağı, etkili pazarlama, ürün tanıtımı ve performans analizi için bir dizi araç sunuyor. Yapay zeka destekli hedefleme konusundaki uzmanlığıysa, DeFacto'nun reklam başarısında kritik bir rol oynadı.

E-ticaret reklamcılığında yeni teknolojilerin önemine dikkat çeken DeFacto'dan Sorumlu Yandex Reklamları Hesap Yöneticisi Elvira Bagautdinova, "Ekibimiz, Defacto ile birlikte iddialı hedefler belirledi ve bunları gerçekleştirdiğimizi söylemekten gurur duyuyorum. Yenilikçi reklam formatlarının uygulanması sayesinde başarıya ulaştık. Bunlar, hedef kitlenin ilgisini ve kampanyamızın etkisini artırdı. Standart çözümlerle sınırlı kalmadık, her zaman Yandex'in sunduğu en son teknolojilere dayanarak bir adım öne çıktık" dedi.

DeFacto ile ortaklıklarının herhangi bir iş birliğinden öteye geçtiğini dile getiren Bagautdinova, sözlerini şöyle sürdürdü: "Müşterimizle aramızdaki açık, üretken ve keyifli iletişim onların ihtiyaçlarını da anlamamızı ve pazar değişikliklerine hızlıca tepki vermemizi sağladı. Geçen yıl, zorluklarla ve başarılarla dolu bir yıldı ve DeFacto ile başarılı iş birliğimizin iyi tanımlanmış hedefler, yenilikçi çözümler ve güçlü bir ekip çalışmasıyla nasıl etkileyici sonuçlara ulaşılabileceğine dair parlak bir örnek oluşturduğuna inanıyorum."

Yandex Hakkında

Yandex, makine öğrenimi ile desteklenen akıllı ürünler ve hizmetler geliştiren bir teknoloji şirketidir. Şirket, tüketicilere ve işletmelere çevrimiçi ve çevrimdışı dünyada daha iyi yol almalarında yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

1997 yılından bu yana, dünya standartlarında yerelde ilgili aramalar ve navigasyon ürünleri sunmanın yanı sıra, mobilite, e-ticaret, çevrimiçi eğlence, bulut bilişim ve diğer pazarlara da yayılmıştır ve dünya genelinde milyonlarca tüketiciye hizmet etmektedir.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Yandex Reklam Ağı, DeFacto'nun reklam başarısında kritik bir rol oynadı - Son Dakika

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