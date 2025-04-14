DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı İzmir'de Başladı - Son Dakika
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Teknoloji

DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı İzmir'de Başladı

DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı, 250 geliştiriciyle İzmir'de, 18 Nisan'a kadar devam edecek.

14.04.2025 15:16
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Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) tarafından düzenlenen DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı 2025, İzmir'de 250 oyun geliştiricisinin katılımıyla başladı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu kamp, Bilişim Vadisi'nin İzmir kampüsünde, 18 Nisan'a kadar sürecek.

DIGIAGE Direktörü Emre Yıldız, açılışta yaptığı konuşmada, DIGIAGE'in, 2019 yılında 50 bilgisayarlık bir laboratuvar fikriyle başladığını, 2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin en aktif erken aşama oyun yatırım fonuna dönüştüğünü söyledi.

Bugüne kadar 6 kamp düzenlediklerini belirten Yıldız, "İlk defa bir Türk programı olarak Bakü'de kamp yaptık ve bu program başka bir ülkeye satıldı. Kamplara 18 binden fazla başvuru alındı, 2500'den fazla kişi fiziken katıldı, 260 takım ve 25 oyun şirketi kurulmasına vesile olduk." dedi.

Oyun geliştirmek isteyenlere mentörlerin, hukukçuların, mali müşavirlerin ve yatırım yapılan firmalara destek sunan gönüllü ekiplerinin yardımcı olduğunu kaydeden Yıldız, kampın büyük bir ekip ruhuyla organize edildiğini dile getirdi.

Yıldız, "Amacımız Türkiye'de bir oyun ekosistemi yaratabilmek. Bilişim Vadisi'nin İstanbul, Kocaeli ve İzmir kampüslerinde 50 oyun firmamız, 73 geliştirilen oyun ve 316 oyun personeli var. Bunların 2024'teki ticari hacmi 2 milyar doların üzerinde. Yani ciddi bir ekosistemden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç geliştiriciler oyunlarını tanıtma fırsatı buluyor

Kampa katılan oyun geliştiricisi Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencisi Zeynep Topuz, 3 yıldır kamp etkinliklerini takip ettiğini söyledi.

Sıra tabanlı strateji oyunu geliştirdiklerini belirten Topuz, şunları kaydetti:

"2 yıldır üzerinde çalıştığımız 2 boyutlu bir oyun. Oyunumuz prototip aşamasında. Görselinde değişiklik yaptık, onları entegre etmeye çalışıyoruz. Kamp sürecinde oyun geliştiricilerden playtest almak istiyoruz. Onlardan geri dönüş alıp geliştirmeye devam etmek istiyoruz. Önceki kamplardan tanıdığımız ekiplerin yatırım aldığını görünce motive olduk. Farklı ekiplerle tanışarak projemizi tanıtma şansı bulduk." diye konuştu.

Topuz, oyunun içeriğine ilişkin, "6 ana karakter var, her birinin farklı yetenekleri ve güçleri var. Evrenler arası savaş dinamikleri bulunuyor." dedi.

Oyun geliştirme ekibi üyesi, 42 Kocaeli Yazılım Okulu öğrencisi Zümrüt Genç de kısa süre önce "Silvanis" adlı oyunu geliştirdiklerini, yaz aylarında oyunun demosunu hazırlamayı hedeflediklerini anlattı.

Genç, "Oyunumuz, ormanda kızını kaybeden bir babanın hikayesini anlatıyor. Kamp sayesinde birçok ekiple tanışıp geri bildirimler aldık." şeklinde konuştu.

Kampta oyun tasarımı, yazılım, hukuk, animasyon ve yayıncılık gibi alanlarda uzman kişiler tarafından seminerler ve mentörlük oturumları düzenlenecek.

Katılımcılar, kampta sektörün önde gelen isimlerinden mentörlük alacak, ekip çalışmalarıyla projeler geliştirecek, oyunlarının ve ekiplerinin potansiyelini tanıtacak ve oyun ekosistemine dahil olma fırsatı bulacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı İzmir'de Başladı - Son Dakika

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