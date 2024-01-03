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Elon Musk, MrBeast'e YouTube'u bırakıp X'te içerik üretmesi için teklif yaptı - Son Dakika
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Elon Musk, MrBeast'e YouTube'u bırakıp X'te içerik üretmesi için teklif yaptı

MrBeast, Elon Musk'ın X'te içerik üretme teklifini, YouTube'un gelir potansiyelini asla geçemeyeceği sebebiyle reddetti. YouTube yıldızının dediğine göre Musk'ın önerdiği para, platform değiştirmek için asla yeterli değil. 225 milyona dayanan abone sayısıyla YouTube'un kralı diyebileceğimiz MrBeast, teknoloji devi Elon Musk'ın 'Gel videolarını X'te paylaş' teklifini reddederek YouTube'da kalacağının kesin olarak altını çizdi.

Elon Musk, MrBeast\'e YouTube\'u bırakıp X\'te içerik üretmesi için teklif yaptı
03.01.2024 - 08:29,
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Büyük yayıncıların para sebebiyle platform değiştirmesi artık günümüzde çok sık rastlanılan bir olay. Daha önce ninjanın para sebebiyle Twitch'ten başka bir platforma geçtiğini hatırlıyorsunuzdur. Benzer bir teklif, YouTube'un en büyük kanalı Mr. Beast'e yapıldı, hem de Elon Musk tarafından.

Elon Musk, MrBeast 'e YouTube'u bırakıp X'te içerik üretmesi için teklif yaptı

MrBeast, Elon Musk'ın X'te içerik üretme teklifini, YouTube'un gelir potansiyelini asla geçemeyeceği sebebiyle reddetti. YouTube yıldızının dediğine göre Musk'ın önerdiği para, platform değiştirmek için asla yeterli değil.

.@MrBeast please do consider uploading your videos on both platforms. pic.twitter.com/EtgRFPIan4

— DogeDesigner (@cb_doge) December 30, 2023

225 milyona dayanan abone sayısıyla YouTube'un kralı diyebileceğimiz MrBeast, teknoloji devi Elon Musk'ın 'Gel videolarını X'te paylaş' teklifini reddederek YouTube'da kalacağının kesin olarak altını çizdi.

Ret kararı, MrBeast'in, Musk'ın X'i her şeyi kapsayan bir uygulama haline getirme arzusuna rağmen, Google'ın sahibi olduğu YouTube'un yüksek gelirli portföyüyle boy ölçüşemeyeceğine inanmasından kaynaklanıyor.

Nereden nereye! X'in bugünkü değeri belli oldu

Geçtiğimiz hafta sonu, gerçek adı Jimmy Donaldson olan 25 yaşındaki MrBeast, devasa YouTube takipçileri için son videosunu yükledi. Büyük yankı uyandırmasına rağmen, bir X kullanıcısı onu platformda da yayın yapmayı düşünmeye çağırdı. Musk'ın kendisi de devreye girerek platformu "Her şey uygulaması" haline getirme arzusunu dile getirdi.

Ancak gördüğünüz gibi bazıları için her şey para değil. Siz MrBeast'i takip ediyor musunuz? X'te içerik üretseydi izler miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: Elon Musk, MrBeast'e YouTube'u bırakıp X'te içerik üretmesi için teklif yaptı - Son Dakika
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