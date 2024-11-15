Enerji Zirvesi Bilişim Vadisi'nde Yapıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Enerji Zirvesi Bilişim Vadisi'nde Yapıldı

Enerji Zirvesi Bilişim Vadisi\'nde Yapıldı

Enerji, inovasyon ve stratejilerin ele alındığı zirve, Bilişim Vadisi'nde gerçekleşti.

15.11.2024 17:17
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Bilişim Vadisi'nde enerji sektöründe inovasyon, sürdürülebilirlik ve stratejik gelişmelerin ele alındığı " Enerji, İnovasyon ve Stratejiler Zirvesi" gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'ndeki zirvede, enerji sektörü başta olmak üzere kamu ve özel sektörden yetkililer, akademi dünyasından temsilciler, orijinal ekipman üreticisi firmaları, startup ve AR-GE şirketlerinin temsilcileri buluştu.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, gazetecilere, yeni teknolojilerin gelişmesi, girişimlerin kurulması, güçlenmesi ve büyümesi için çok çeşitli faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

Çok paydaşlı yönetime inandıklarını dile getiren Tüzgen, bu bağlamda ekibiyle teknoloji dalları üzerinde çalıştay yaptıklarını ifade etti.

Bilişim Vadisi'ni enerji girişimcilik merkezine dönüştürmek istediklerini anlatan Tüzgen, şunları kaydetti:

"Türkiye enerji alanında son derece ciddi atılım gerçekleştirmekte, hem güneş hem de yenilenebilir enerji sektörlerinde ciddi çalışmalar yürütülmekte. Bilişim Vadisi olarak biz de teknolojiyi desteklemeyi arzu ediyoruz. Sektör paydaşlarının Bilişim Vadisi'ndeki enerji girişimleriyle bir araya gelmesi, aynı zamanda buranın enerji gelişimciliği merkezine dönüştürebilmek için etkinlik organize ettik. Sektörde faaliyet gösteren firmalardan, genç firmalarımız tecrübe elde edecekler. Kendi aralarında ve potansiyel müşterileri arasında iletişim olacak. Hem de sektörün bundan sonra Bilişim Vadisi'nde nasıl devam etmesi gerektiğine dair fikir çalışması gerçekleştirmiş olacağız."

Gün boyu süren oturum, sunum, konuşma, panel ve söyleşilerin ardından Bilişim Vadisi bünyesindeki teknoloji girişimleri Intheca, Togi Teknoloji, Heliosteam, Novocycle, Geobilgi ve Sayax yetkilileri, yatırımcılara yenilikçi projelerini tanıttı.

Etkinlik, stant ziyaretleri ve yüz yüze görüşmelerle son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Enerji Zirvesi Bilişim Vadisi'nde Yapıldı - Son Dakika

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