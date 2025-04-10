Eyfel Kulesi'nin iki katı: Drone kamerasından dünyanın en yüksek köprüsü - Son Dakika
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Teknoloji

Eyfel Kulesi'nin iki katı: Drone kamerasından dünyanın en yüksek köprüsü

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Çin'in Guizhou eyaletinde inşası süren Huajiang Büyük Kanyonu Köprüsü, tamamlandığında dünyanın en yüksek köprüsü unvanını alacak. Köprünün 625 metre yüksekliği, Golden Gate Köprüsü'nden dokuz kat ve Eyfel Kulesi'nden iki kat daha yüksek. Köprünün yapımına 2022'de başlandı ve toplamda 227 milyon sterlin harcandı. Yapımı bulutların seviyesinde gerçekleşen köprü, bölgedeki ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracak.

10.04.2025 15:52  Güncelleme: 16:06
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Çin'in Guizhou eyaletinde yapımı devam eden Huajiang Büyük Kanyonu Köprüsü, tamamlandığında dünyanın en yüksek köprüsü unvanını alacak. Son çekilen drone görüntüleri, bu devasa yapının artık son aşamaya geldiğini gösteriyor.

Köprü, 625 metre yüksekliğiyle ünlü Golden Gate Köprüsü'nden dokuz kat, Eyfel Kulesi'nden ise iki kat daha yüksekte yer alıyor. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki köprü, Beipan Nehri üzerinde görkemli bir manzara sunuyor.

93 parçadan oluşan ve toplam 22 bin ton ağırlığındaki köprünün yapımına 2022 yılında başlandı. Proje için yaklaşık 227 milyon sterlin (yaklaşık 9 milyar TL) harcandı. İnşaat çalışmaları bulutların seviyesinde gerçekleşiyor ve işçiler son rötuşları yapmak için köprünün kenarlarında çalışmaya devam ediyor.

Bu mega yapı sadece bir mühendislik harikası olmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki ulaşımı da önemli ölçüde kolaylaştıracak. Şu anda yerliler kanyonu geçmek için en az bir saat harcıyor, ancak köprü açıldığında bu süre sadece iki dakikaya inecek.

Guizhou Ulaşım Departmanı Başkan Yardımcısı Chen Jianlei, "Köprünün tamamlanması bölgedeki şehirler arasındaki ekonomik bağları güçlendirerek bölgesel kalkınmayı hızlandıracak" diyor.

Köprü açılana kadar, "dünyanın en yüksek köprüsü" unvanı yine Çin'deki Beipanjiang Köprüsü'nde kalmaya devam edecek. 2016'da tamamlanan bu köprü 545 metre yüksekliğinde.

Çin'in dev altyapı projeleri bununla sınırlı değil. Dünyanın farklı bölgelerinde de benzer mega projeler hız kazanıyor. Suudi Arabistan'da yarım kalan Cidde Kulesi'nin inşaatı yeniden başlarken, aynı ülkede planlanan Rise Tower, tamamlandığında 1,9 kilometre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek binası olacak.

Eyfel Kulesi'nin iki katı: Drone kamerasından dünyanın en yüksek köprüsü
Eyfel Kulesi'nin iki katı: Drone kamerasından dünyanın en yüksek köprüsü
Eyfel Kulesi'nin iki katı: Drone kamerasından dünyanın en yüksek köprüsü
Eyfel Kulesi'nin iki katı: Drone kamerasından dünyanın en yüksek köprüsü
Eyfel Kulesi\'nin iki katı: Drone kamerasından dünyanın en yüksek köprüsü
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Son Dakika Teknoloji Eyfel Kulesi'nin iki katı: Drone kamerasından dünyanın en yüksek köprüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ilker bolat:
    bizde olsa 5 milyar dolardan aşağıya mal olmazdı. 1000 lira da geçiş ücreti alırlardı. 19 3 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Bizim köprü ile maaliyet karşılaştırılabilir. 15 1 Yanıtla
  • emre123456789:
    bizde yaparız bundan yüksek geçiş garantisi veririz 100 seneligine beni bırak torunumun torununun borcu olur gecmesede gormesede o köprü bizim koprü derler 12 3 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Çin Kültür devrimini yapmasaydı, şu an ABD ile yarışamazdı. Halkı değil liderleri çok çabalıyor 11 2 Yanıtla
  • Sk 06:
    bizdeki bunun yarısı kadar değil ama ama yandaşa rant için milyar dolarlar harcandı haram zıkkım olsun 6 4 Yanıtla
  • aragorn:
    MK GEÇENİ SKİ..M BU NE LAAAA 4 3 Yanıtla
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