Farklı Markaların İkiz Kardeşi Modeller - Son Dakika
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Teknoloji

Farklı Markaların İkiz Kardeşi Modeller

Farklı Markaların İkiz Kardeşi Modeller

Farklı markaların otomobilleri bazen birbirlerine benzer. Türkiye'de Fiat Egea, Fiat Doblo olarak bildiğimiz modeller Amerika pazarında Fiat Tipo ve Ram Promaster olarak satılıyor. İşte farklı markaların ikiz kardeşi modelleri...

01.05.2024 15:09
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Farklı markaların otomobilleri bazen birbirlerine benzer. Bazen daha da fazla benzer. Bazense birebir aynı olur. Mesela Türkiye'de Fiat Egea, Fiat Doblo olarak bildiğimiz modeller Amerika pazarında Fiat Tipo ve Ram Promaster olarak satılıyor. Bizde sizler için farklı markaların ikiz kardeşi modelleri belirledik. İşte detaylar…

Bursalı Fiat Egea Amerika'ya gidince isim değiştirip Fiat Tipo olmuş! İşte farklı markaların ikiz modelleri

Bazen üretim maliyetlerini azaltmak bazense pazardaki açığı kapatmak bazense hedef kitle farklılığı sebebiyle markalar ortak üretimler yapabilir. Bunun dışında bir marka aynı otomobili farklı model isimleriyle de satabilir. Bizde sizler için bahsi geçen ikiz otomobilleri derledik.

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1- Fiat Egea/ Fiat Tipo

Türkiye pazarının Bursalı ezber bozan sedanı Fiat Egea ile başlıyoruz. Fiat Türkiye içerisinde ve birkaç pazarda Egea ismini tercih ediyor. Ancak Amerika pazarına gittiğinizde Egea değil Tipo ismiyle otomobil yer alıyor. Burada marka kullanıcıların eskiden sevdiği bir model ismini kullanarak kullanıcı alışkanlıklarını bozmamış. Ayrıca bölgeye göre uygun farklı donanımları da Tipo modellerine eklemiş.

Farklı Markaların İkiz Kardeşi Modeller

2- Fiat Doblo/ Ram ProMaster

Yine Bursalı bir modelle devam ediyoruz. Yeni modeli artık gurbetçi olsa da Fiat Doblo'nun bir önceki nesli Amerika'da Ram çatısı altında satılıyordu. Ram o dönem Fiat çatısı altındaydı. Geçtiğimiz aylardaki yeniden yapılanma ile birlikte Steallantis çatısına geçen Ram, Doblo'nun panjur ve logolarını değiştirerek Amerikan pazarında ProMaster modelini satışa sundu.

Farklı Markaların İkiz Kardeşi Modeller

3- Renault Clio/ Mitsubishi Colt

Bursa'dan dünyaya satılan 2 sevilen model var. Renault Clio ve Mitsubishi Cold. Marka ve model isimleri farklı olsa da iki otomobil aslında ikiz kardeşler. Renault ve Mitsubishi tarafından geçen yıl imzalanan yeni anlaşma ile Clio ve Cold modeli ikiz kardeş oldular. Türkiye pazarında sadece Clio yer alsa da Avrupa pazarında Clio ve Cold rekabetini görüyoruz.

Farklı Markaların İkiz Kardeşi Modeller

4- Peugeot 301/ Citroen C-Elysee

Peugeot 301 ve Citroen C-Elysee aşkını duymayan yoktur. Türkiye'de her iki model de oldukça seviliyor ve satıldı. Özellikle filoların gözdeleri olan bu modeller ortak platform üretimi anlaşmalarının sonucu. Sadece ızgara, tampon ve direksiyon gibi parçaları farklı olan iki model de ortak üretim metodunun bir sonucu.

Farklı Markaların İkiz Kardeşi Modeller

5- Ford Tourneo Connect/ Volkswagen Caddy

Biri Alman diğeri Amerikan. Nereden geliyor bu benzerlik? Eskiden "Alman Ford'u" diye bir tabir vardı bilenler bilir. O dönem Almanya'da Ford fabrikası vardı ve bu fabrikada üretilen Ford'lar diğerlerine göre daha az işçilik hatalarına sahipti. Daha sonrasında o fabrika kapandı ve Alman Ford'u tabiri geçmişte kaldı.

Farklı Markaların İkiz Kardeşi Modeller

Ancak yeni Volkswagen ve Ford ortaklığı bu anıları tekrar canlandırabilir. Zira yeni Volkswagen Caddy ve Ford Tourneo Connect ikiz kardeş sayılırlar. Ford ve Volkswagen yaptıkları ortak üretim anlaşması ile ticari araç üretimlerini birleştirdi. Bu kapsamda yeni Ford Toruneo Connect ve Volkswagen Caddy büyük oranlarda birbirlerine benziyor hatta ikiz kardeşler bile diyebiliriz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Farklı Markaların İkiz Kardeşi Modeller - Son Dakika

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