Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor - Son Dakika
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Teknoloji

Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor

Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor

Türkiye'nin en büyük hızlı teslimat şirketlerinden Getir, Avrupa ve ABD pazarlarından çekilme kararı aldığını açıkladı. Şirket, uzun vadeli büyüme stratejisi çerçevesinde Türkiye'ye daha fazla odaklanmaya karar verdiğini belirtti. Yurt dışı pazarların gelirlerinin sadece yüzde 7'sini oluşturduğunu ifade eden Getir, bu kararla birlikte Türkiye'de daha fazla büyümeyi hedefliyor.

29.04.2024 21:09
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Türkiye'nin en büyük hızlı teslimat şirketlerinden Getir, geçtiğimiz yıllarda ülkemiz sınırlarını aşarak bazı Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de hizmet vermeye başlamıştı. Ancak aradan uzun bir süre geçmesinin ardından firmanın küçüldüğü belirtiliyor. Buna göre Getir, Avrupa ve ABD'den çıkacağını açıkladı. İşte ayrıntılar…

Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor

Getir, uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme stratejisi çerçevesinde en büyük potansiyel olarak gördüğü ana pazarı Türkiye'ye daha fazla odaklanmaya karar verdiğini açıkladı. Buna göre şirket; İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD pazarlarından çıkma kararı aldı.

Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor

Getir'in ABD'deki iştiraki FreshDirect firması ise faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Yerli şirket, yurt dışı pazarların, gelirlerinin sadece yüzde 7'sini oluşturduğunu belirtti. Buna göre firma, aldığı kararla Türkiye'ye daha fazla odaklanacak.

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Getir, Temmuz 2023'te ise İtalya, İspanya ve Portekiz'den çekilme kararı almıştı. Firma bu kararı da finansal kaynakları için operasyonel karlılık ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarının daha yüksek olduğu mevcut pazarlara odaklanmak için vermişti. Yani şu ankine benzer bir durum söz konusu.

Nazım Salur'un CEO'su olduğu şirket, önümüzdeki haftalarda önemli adımlar atabilir. Bu da firmanın geleceğini belirleyecektir. Bunu hep birlikte göreceğiz. Peki siz Getir'in Avrupa ve ABD pazarından çekilme kararı alması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce şirket, nasıl adımlar atacak? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Getir, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor - Son Dakika

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