GÖKTİM Akademi ile Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor

23.04.2026 12:31
Kayseri'de GÖKTİM Akademi, lise öğrencilerine teknoloji eğitimi vererek geleceğe hazırlıyor.

TÜRKİYE'nin 1926 yılında ilk uçak fabrikasının kurulduğu Kayseri'deki Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (GÖKTİM) Akademisi'nde; lise öğrencileri, İHA, SİHA, robotik kodlama, denizaltı gibi konularda eğitim görerek geleceğe hazırlanıyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "GÖKTİM Akademi'de şu an 40 bin öğrenci üzerinden mülakatlar devam ediyor. İlk etapta bizim 2 bin öğrenci ile birebir temas kurulacak. Ama bu da bütün ilçelerde olacak. En az 10 bin sayısına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Kayseri'de lise öğrencilerinin, 'Sayın Valim, sporculara yaptınız ama biz teknoloji istiyoruz' cümlesiyle Vali Gökmen Çiçek'in girişimiyle hayata geçirilen, GÖKTİM Akademi 2025 yılı Ocak ayında kuruldu. Teknolojiye meraklı gençlerin talebi doğrultusunda kurulan projede üniversitedeki öğrencilere staj sözleşmesi yapılarak, lise öğrencilerine İHA, SİHA, robotik kodlama, 3D tasarım, yazılım ve denizaltı gibi konularda eğitim verilmeye başlandı. Türkiye'nin 1926 yılında ilk uçak fabrikasının kurulduğu kentteki teknoloji meraklısı öğrenciler, GÖKTİM ile geleceğe hazırlanıyor.

'BU ÇOCUKLAR DEHA SEVİYESİNDE İŞLER ORTAYA KOYUYOR'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "GÖKTİM Akademi, Kayseri Valiliği'nin uyguladığı bir başka proje. Aslında biz şöyle bir mücadele içindeyiz; Mahallelerde öncelikle spora sevdalı çocuklarımızı sporla buluşturuyoruz. Ama bir de sayısal kapasitesi çok yüksek, sınavlarda çok büyük başarı yapan, teknolojik ve mühendislik projelerine, robotik kodlamalara çok meraklı çocuklar var. Bunlar Türkiye'nin mühendislik projelerinde ileride yer almak istiyorlar. Bu çocuklar gerçekten deha seviyesinde işler ortaya koyuyor. Bunlar bize okul ziyaretlerinde, 'Sayın Valim, sporculara yaptınız ama biz teknoloji istiyoruz' dediler. Bunlar için de bir merkez kurduk. Burada mülakatlarla ve sınavlarla aldığımız çocukları da özellikle hem sayısal dersler hem de robotik kodlama, İHA, SİHA, denizaltı yapımlarında üniversitelerden mentörler aldık. Üniversitedeki öğrencilerimize staj sözleşmesi ve onlarla başka bir bağ oluşturarak akademilerimizi oluşturduk" diye konuştu.

'BÜTÜN İLÇELERDE OLACAK'

Çocukların araç ve gereçlerinin, iş insanları ve hamiler tarafından karşılandığını aktaran Vali Çiçek, "GÖKTİM Akademi'de şu an 40 bin öğrenci üzerinden mülakatlar devam ediyor. İlk etapta bizim 2 bin öğrenci ile birebir temas kurulacak. Ama bu da bütün ilçelerde olacak. En az 10 bin sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Savunma sanayi ve teknoloji şirketlerimiz var. Her bir akademi, bir savunma sanayi şirketimizin hamiliğinde ilerliyor. Nasıl spor okullarımız bir şirketin hamiliğinde ilerliyorsa, bunlar da sanayimizin hamiliğinde ilerliyor. Hem çocuklarımıza burs imkanları hem de araç gereçleri sağlanıyor. Roket yapımında belirli bir maliyet gerekiyor. Bunlar da iş insanlarımız tarafından karşılandığı için de ayrı bir heyecan oluşturuyor" dedi.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

