Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, meteoroloji balonu çıktı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 4 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde Keremali Yaylası istikametinden gelen ve paraşüte benzetilen nesne, bir süre gökyüzünde süzüldükten sonra Güzlek Mahallesi'ndeki boş bir araziye düştü.

O ANLAR KAMERADA

O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

METEOROLOJİ BALONU ÇIKTI

İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Nesne, jandarma ekipleri tarafından incelenmek üzere alınarak karakola götürüldü. İncelemede; nesnenin hava durumu ölçümlerinde kullanılan bir meteoroloji balonu olduğu tespit edildi.