Google'a Avrupa'dan dişli rakip geliyor - Son Dakika
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Teknoloji

Google'a Avrupa'dan dişli rakip geliyor

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Google ile rekabet eden Ecosia ve Qwant adında iki arama motoru Avrupa'da bir arama endeksi oluşturmak ve ABD'li büyük teknoloji şirketlerine olan bağımlılıklarını azaltmak için bir ortaklık duyurdu. Yapılacak yeni arama motorunun güvenlik öncelikli ve yapay destekli hizmet sunacağı bildirildi.

12.11.2024 11:33  Güncelleme: 11:53
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Avrupalı iki internet arama motoru firması olan Ecosia ve Qwant, Google'a karşı güçlerini birleştiriyor. Bu iki şirket, mülkiyetin her iki firma arasında 50-50 paylaşıldığı Avrupa Arama Perspektifi veya EUSP adlı bir ortak girişim üzerinde anlaştı. 2025'in başlarında Fransa'da lansman yapmayı planlayan girişim geliştirilmiş Fransızca ve Almanca dil arama sonuçları sunan bir arama motoru oluşturacak.

CNBC'nin haberine göre arama motoru firması Ecosia Berlin'de bulunurken Qwant'ın merkezi Paris'te. Qwant, kullanıcıları takip etmemeyi veya kişisel verilerini yeniden satmamayı vaat eden gizlilik odaklı bir arama motoru. Ecosia'nın arama motoru ise sürdürülebilirliğe ve çevreye odaklanıyor. Ecosia, platformunda her 50 arama için bir ağaç dikme sözü de veriyor.

Ecosia ve Qwant, yeni arama motorunun da gizlilik öncelikli olacağını ve 2023'te yeniden tasarlanan Qwant teknolojilerini kullanacağını söylüyor. Her iki şirket de arama dizinini kendileri kullanacak ancak teknoloji diğer bağımsız arama motorlarına ve teknoloji şirketlerine de sunulacak.

PAZARDA GOOGLE HAKİMİYETİ VAR

Şu anda esas olarak küresel arama motoru pazarının yüzde 90'ından fazlasına Google hakim. Ecosia ve Qwant gibi alternatif arama motorları bile arama sonuçlarını sunmak için Microsoft gibi şirketlerin mevcut teknolojisini ve alt yapısını kullanmak zorunda. İki şirketin birleşme ve yeni bir arama motoru inşa etme kararında büyük firmaların alt yapısına erişmek için ödenen yüksek ücretler de etkili oldu.

Ecosia CEO'su Christian Kroll, CNBC'ye projenin kısmen Avrupa Birliği'ndeki yeni teknoloji odaklı rekabet kuralları sayesinde mümkün olduğunu söyledi. Kroll, geçen hafta lansmandan önce verdiği bir röportajda ise Avrupalıların teknoloji için ABD'ye çok bağımlı olduğunu söyledi. Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin jeopolitik gerginlikleri tırmandırabileceğini de sözlerine ekledi ve bu, Avrupa'nın ABD teknolojisine olan bağımlılığı için bir sorun olabilir.

Qwant CEO'su Olivier Abecassis, "Biz Avrupa şirketleriyiz ve üçüncü tarafların aldığı hiçbir kararın, örneğin Microsoft'un arama API'sine erişim maliyetlerini artırma kararının, işimizi tehlikeye atmamasını sağlayacak bir teknoloji inşa etmemiz gerekiyor." dedi. Ceo, "ABD'ye veya ABD şirketlerine karşı hiçbir şey yok. Her şey işimizin ve şirketlerimizin egemenliğiyle ilgili," diye ekledi. Abecassis ayrıca henüz dış yatırımcılardan fon toplamamış olan yeni girişimin CEO'su olarak görev yapacak.

YENİ ARAMA MOTORU YAPAY ZEKA DESTEKLİ OLACAK

Şirketlere göre Ecosia ve Qwant'ın sıfırdan bir arama motoru oluşturma çabalarının bir parçası da yeni yapay zeka teknolojileri için şeffaf ve güvenli bir veri havuzu sunmak olacak.

Ecosia'dan Kroll, CNBC'ye yaptığı açıklamada, üretken yapay zekaya geçiş göz önüne alındığında, arama sağlayıcılarının gelecekte daha kısıtlayıcı hale gelebileceğini söyledi.

Kroll, "Bu paradigma değişimi için çok önemli bir kaynağın üzerinde oturduklarını biliyorlar" derken "Evet, iyi sohbet robotlarına sahip olmak için büyük dil modellerine ihtiyacınız var. Ancak aynı zamanda iyi bir dizine de erişmeniz gerekiyor." diye ekledi.

Avrupa Birliği, İş Dünyası, Teknoloji, Ekonomi, Google, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google'a Avrupa'dan dişli rakip geliyor - Son Dakika

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