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Google Bard'a yeni özellikler ekleniyor - Son Dakika
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Google Bard'a yeni özellikler ekleniyor

Google Bard, kullanıcı deneyimini artırmak için yeni özelliklerle güncelleniyor. Motoko ile kişiselleştirilmiş sohbet botları oluşturulabilecek, Google One kullanıcıları en gelişmiş versiyon olan Gemini Ultra ile desteklenen Bard'ı kullanabilecek, Gallery özelliği ile Bard'ın yetenekleri keşfedilebilecek, Tasks ile işlemler takip edilebilecek ve Power up ile metinler uzatılabilecek.

Google Bard\'a yeni özellikler ekleniyor
08.01.2024 - 20:29,
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Google'ın geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu yapay zeka destekli sohbet botu Google Bard, yepyeni özellikler ile donatılmaya devam ediliyor. Kullanıcı deneyimini artırabilmek için çalışmalar yürüten Google'ın Bard uygulamasına ekleyeceği yeni özellikler ortaya çıktı.

Yeni Google Bard özellikleri

Sormak istediğiniz hemen her soruya yanıt verebilecek bir seviyede olan Google Bard, yakın zamanda eklenmesi beklenen özellikler ile daha da kullanışlı bir araç olacak. Yazılım geliştiricisi Dylan Roussel tarafından ortaya çıkarılan ve test aşamasında olan söz konusu özelliklere geçelim.

Motoko

Google Bard'a yeni özellikler ekleniyor

Motoko ile ilgili fazla bilgi bulunmuyor. Eldeki mevcut bilgilere göre bu özellik, kullanıcıların kendi kişiselleştirilmiş sohbet botlarını oluşturabilmesine olanak tanıyacak. Üstelik bu bot, diğer insanlarla paylaşılabilecek. Örnek vermek gerekirse dizi ve filmler ile ilgili veya oyunla alakalı bilgiler paylaşan bir bot oluşturulabilir.

Google Bard sizi sizden iyi tanıyacak! İşte detaylar

    Google One with Bard Advanced

    Google, bundan birkaç hafta önce Gemini adlı yeni yapay zeka dil modelini tanıttı. Yapılan testlerde OpenAI'ın GPT-4 modeline kıyasla üstünlük sağlayan bu modelin Nano, Pro ve Ultra şeklinde üç farklı versiyonu mevcut.

    Aktarılan bilgilere göre Google One kullanıcıları, 3 ay boyunca en gelişmiş versiyon olan Gemini Ultra ile desteklenen Google Bard'ı kullanabilecek. Yapay zeka destekli sohbet botunun şu anda Gemini Pro'dan destek aldığını belirtelim.

      Gallery

      Google Bard'a yeni özellikler ekleniyor

      Gallery, Google Bard ile neler yapabileceğinizi gösteren yani sohbet botunun yeteneklerini keşfedebilmenizi sağlayan bir özellik olacak.

        Tasks

        Bu özellik ile ilgili fazla detay yok. Görünenler kadarıyla Tasks ile metinden resim oluşturma gibi kısa sürede tamamlanamayacak işlemler takip edilebilecek.

          Power up

          Google Bard'a yeni özellikler ekleniyor

          Power up özelliği, kısa metni daha uzun hale getirecek. Örnek vermek gerekirse teknoloji ile ilgili bir konuda yalnızca 50 kelimeden oluşan bir yazı yazdıysanız ve yetersiz kaldıysa, bu özellik sayesinde metni daha da uzatabileceksiniz. Power Up, ödevi olması gerekenden kısa kalan öğrencileri mutlu edecek gibi görünüyor.

          Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Google Bard özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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