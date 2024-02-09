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GTA 6 Fragmanı Gerçek Hayatta Çekildi

GTA 6 Fragmanı Gerçek Hayatta Çekildi

5 Aralık'ta yayınlanan GTA 6 fragmanı, Fransız bir Youtuber tarafından gerçek hayatta çekildi. Videoda fragmandaki canlı ve coşkulu renkler göze çarpıyor. Fragmanın yayınlanmasından bu yana birçok kez taklit edildi ve popülerlik kazandı. Oyuncular GTA 6'yı heyecanla beklemeye başladı.

09.02.2024 12:06  Güncelleme: 12:25
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5 Aralık 2023 tarihinde GTA 6 fragmanı hiç beklenmeyen bir şekilde yayınlandı. Normalde belirli bir saati olan fragman, X'teki (eski adıyla Twitter) bir kullanıcı yüzünden erken yayınlanmak zorunda kaldı. Bu kullanıcı fragmanı sızdırdığı için Rockstar Games, fragmanı beklenenden erken yayınladı. Nitekim fragman fazlasıyla ilgi gördü ve şimdi de GTA 6 fragmanı gerçek hayatta çekildi. İşte o video!

GTA 6 fragmanı gerçek hayatta çekildi

5 Aralık'ta Youtube'da yayınlanan GTA 6 fragmanı şu an 174 milyon izlenmeye sahip. Bu denli popüler olan fragmanı, Fransız bir Youtuber fragmanın çekildiği yere gidip gerçeğini çekmek istedi. Bu isteğini gerçekleştirmek için Miami'ye giden Youtuber, fragmanda gözüken yerleri bulup benzeri klipler elde etmeye çalıştı. Ortaya çıkan proje ise aşağıdaki gibi oldu.

A French YouTuber went to Miami and reshot the GTA VI trailer

byu/EtimmT inGTA6

Çekilen videoda fragmandaki gibi canlı ve coşkulu renkler göze çarpıyor. Elbette görüntülerde bir oynama olabilir ancak fragmanın yansıttığı havayı vermiş gibi görünüyor. Sosyal medyada da oldukça ilgi alan video kısa sürede viral oldu.

Fragman yayınlandığı günden beri birçok kez taklit edildi. GTA 5'te hatta başka başka oyunlarda dahi taklit edilen fragman her geçen gün daha fazla popüler oldu. Oyuncular heyecanla GTA 6'yı beklemeye başladı. Oyun çıktığında ortaya çıkacak yeni olaylar da merak ediliyor.

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GTA 5'te çalışmış Mike York isimli bir geliştirici, YouTube'tan paylaştığı videoda PC sürümüne ilişkin detayları verdi. York'a göre Rockstar, PlayStation ve Xbox gibi platformlardaki satışlar nedeniyle ilk olarak konsol sürümlerine odaklanıyor. Bu platformları optimize etmeye öncelik veren Rockstar, kaynaklarını konsol deneyimini düzeltmeye odaklıyor.

Konsol sürümü tamamlandıktan sonra ise dikkatini PC versiyonuna çeviriyor. Bu da GTA 6'nın, 2025'te Xbox ve PS için sunulduktan sonra PC'ye geleceği anlamına geliyor. York, konsollara kıyasla bilgisayarlardaki farklı kurulumlara optimizasyonun zor olduğunu ifade etti. Yani oyuncuların biraz beklemesi gerekecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Sizin düşünceleriniz neler ?

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